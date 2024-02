Quali sono le trame delle nuove puntate di “Terra amara”? La soap opera turca va onda su Canale 5 da lunedì 19 a sabato 24 alle 14.10; e giovedì anche in prima serata, dalle 21.20. A causa della distrazione di Zuleyha, Uzum viene investita e rischia la vita. Vahap si rivela essere il ladro a villa Yaman: Hakan lo affronta.

Terra amara: le anticipazioni dal 19 al 24 febbraio 2024

Lutfiye riceve una convocazione dal sindaco riguardante la sua candidatura come membro del consiglio. Fikret, dopo aver promesso a Lutfiye di non fare nulla ad Abdulkadir, lo sequestra di notte e lo porta in un capanno nel bosco. Lì, tenta di estorcergli una confessione sull'omicidio di Fekeli, ma Abdulkadir, per proteggere Hakan, inventa una storia. Fikret incendia il capanno ma lascia dietro un coltello, che Abdulkadir usa poi per liberarsi.

Intanto, Zuleyha trascorre del tempo con Uzum e le regala una fotografia che ritrae se stessa i compagnia di Gaffur e Saniye. Mentre parla con Mehmet, Uzum viene coinvolta in un incidente d'auto. Dopo i controlli medici, Zuleyha e Gaffur ricevono rassicurazioni sullo stato di salute della bambina. Nel frattempo, Cevriye, cugina di Rasit, fa il suo ingresso alla villa.

Colak, desiderando riacquisire le terre che sostiene gli siano state sottratte dagli Yaman, distrugge le baracche dei braccianti. Uzum guarisce e torna a casa. Zuleyha fa riparare le abitazioni distrutte e, pubblicamente, rimprovera Colak, guadagnandosi il sostegno dei braccianti. Colak, pentito, vorrebbe scusarsi ma viene respinto e, per vendetta, assolda Vahap e complotta contro Zuleyha. Sermin e Fusun, prossime a partire per una vacanza, cercano di ottenere il favore di Colak, mentre Vahap confabula contro Betul; ma lei lo inganna promettendogli una serata romantica.

Hakan fa visita a Uzum e le porta un regalo, mentre Fikret, sorpreso dal ritorno di Hakan, sospetta che controlli Zuleyha da vicino. Quest'ultima, intanto, riceve una chiamata da Ekrem riguardo a un incidente al mulino, ma viene fermata da Ozhan ed Erdil e portata da Colak, che ha pianificato un'azione per guadagnarsi la fiducia di Zuleyha, ma un evento inaspettato cambia tutto. Cetin, ancora addolorato per la perdita di Gulten, visita la sua tomba.

Sermin, in difficoltà finanziarie, chiede a Fusun di aiutarla. Credendo che Fusun possa essere una minaccia, Sermin cerca di avvicinarsi a Colak. Lutfiye e il sindaco incontrano alcuni cittadini per sostenere la candidatura di Lutfiye.

Zuleyha, tornando a casa, viene fermata da Vahap e scopre che lui è stato il ladro a villa Yaman; prontamente informa Hakan, che lo affronta. Umiliato, Vahap, rivela che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gumusoglu. Betul, temendo di perdere il suo vantaggio, scrive una lettera di ricatto a Mehmet. Fikret cerca di scoprire la verità da Vahap ma senza successo, mentre Zuleyha trova la lettera sospetta indirizzata a Mehmet.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 19 al 24 febbraio)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5, giovedì 22 febbraio dalle 21.20; e da lunedì 19 a sabato 24 febbraio dalle 14.10 (giovedì l'appuntamento è quindi doppio). Gli episodi della soap sono inoltre visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

