Terra amara, le anticipazioni dal 24 al 30 dicembre 2023

Leggiamo quali sono i punti salienti della nuova settimana della soap opera turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 domenica 24 e sabato 30 dicembre 2023. Attenzione: bisogna segnalare che "Terra amara" va eccezionalmente in onda soltanto il giorno della Vigilia di Natale, domenica 24 dicembre, in versione pomeridiana (il serale torna invece dopo le festività natalizie) e il 30 dicembre. Da lunedì 25 a venerdì 29 dicembre 2023 "Terra amara" non va in onda.

Terra amara: le anticipazioni del 24 e del 30 dicembre 2023

Se il ritorno a casa, dall'ospedale, della piccola Uzum è una lieta notizia per tutti, continuano i problemi per molti personaggi della soap: Demir è ancora disperso e Umit, aiutato da Cumali, rapisce Adnan. Zuleyha ha un confronto con Umit per riavere suo figlio, ma l’incontro degenera e termina in tragedia: Zuleyha spara a Cumali.

Allertati da Zuleyha, che si è confidata con loro, Ali Rahmet e Fikret si recano sul luogo del misfatto, ma non vi è traccia del cadavere Umit, né dell'arma del delitto: l'idea di Zuleyha, Ali Rahmet e Fikret che la donna sia ancora viva e in fuga viene smentita quando vediamo il corpo di Umit (e la pistola) accanto a Abdulkadir e Hakan, che hanno agito intenti a ricattare Zuleyha. Dopo aver scoperto che Cumali è stato anche responsabile del rapimento di Adnan, vediamo Sermin e Betul che continuano a escogitare strategie per incastrare Zuleyha; quest'ultima, che pure si sta meritando il rispetto di molti, deve guardarsi le spalle anche da Hakan.

Fikret riceve l'informazione riguardante il ritrovamento del corpo di Umit, situato in fondo a una scarpata, con l'evidenza che la morte sia stata causata da un incidente stradale; addolorato, si appresta a organizzare il funerale. Betul, determinata a ottenere il controllo dell'azienda Yaman, suscita dei sospetti in Ercan.

In breve tempo, a Cukurova si diffondono voci sull'incidente e su una presunta relazione tra Fikret e Zuleyha; Lutfiye informa Fekeli di queste dicerie e, insieme, cercano di porre fine alle speculazioni. Nel frattempo, il comandante della gendarmeria giunge a villa Yaman con notizie sconcertanti: Cumali è stato arrestato per il rapimento di Adnan, ma emerge che si era presentato sotto falso nome e non è il vero padre della piccola Uzum.

Fikret, in segno di gratitudine per aver salvato Kerem Ali, porta un regalo a Betul: i due trascorrono del tempo insieme: che stia nascendo qualcosa tra loro due? Quando Betul condivide l'esperienza con Sermin, la madre le consiglia di non distrarsi con Fikret e di mantenere la concentrazione sul suo obiettivo principale: diventare il nuovo capo dell'azienda. Il giorno successivo, Betul si reca in officina per un problema all'auto e lì incontra Abdulkadir, che le rivela il suo interesse nell'acquisire terreni.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 24 al 30 dicembre)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5, domenica 24 dalle 14.40 e sabato 30 dicembre dalle 14.10 Gli episodi della soap sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV