Terra amara, stasera in tv: le anticipazioni del 26 novembre 2023

Fikret, desideroso di una conciliazione tra Demir e Zuleyha, organizza un incontro con quest'ultima, ma la sua intenzione è ben diversa. Infatti, Umit e Fikret tessono una trama per ingannare Zuleyha, cercando di scattare foto compromettenti durante l'incontro. Tuttavia, il piano viene scoperto e sventato da Fekeli, che, avvertito da Sevda, interviene tempestivamente, bandendo Fikret da Cukurova.

In questo scenario di tensione, Sadi rivela a Zuleyha una scoperta sconvolgente sulle relazioni familiari. Comparando i gruppi sanguigni di Fikret, Musa e Adnan Yaman, emerge che Fikret potrebbe essere figlio di Adnan, aprendo la possibilità che Demir e Fikret siano fratelli. Questa rivelazione getta ulteriore discordia nella storia, portando Zuleyha a informare Demir, scatenando una reazione di ira incontenibile.

Mentre la tensione cresce, Mujgan riesce a convincere Fikret a trasferirsi con lei in Germania, allontanandosi dalla complessa situazione familiare. Al contempo, Demir, venuto a conoscenza della complicata relazione tra Umit e Fikret, affronta la donna in un acceso confronto. Umit, in preda alla paura, confessa la sua complicità con Fikret, radicata nel suo amore non corrisposto per Demir.

Provata dall’incontro con Demir, e provando a placare le ire di Fikret, Umit cade dalle scale e perde i sensi. Fikret fugge via e Umit viene poi soccorsa da Sermin e Fusun, che la portano in ospedale. Su altri fronti, Rasit viene accusato, in modo ingiusto, di abbandono di minore dalla ex moglie, fa pace con Fadik. Mentre sta per confessare a Zuleyha la sua relazione con Umit, un nuovo colpo di scena attende Demir.