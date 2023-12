The Voice Kids 2, riassunto della quarta puntata: chi sono i finalisti

La semifinale di The Voice Kids finisce con il gruppo di cantanti che i coach hanno scelto di portare con loro in finale: 12 ragazzi in tutto.

Nella prima sfida, tra i ragazzi di Arisa scendono in campo: Martina 10 anni, poi Emma che piange dall’emozione, poi Emilia 10 anni a tutto swing. Arisa sceglie di portare in finale Emma.

Dopo di loro, salgono sul palco tre ragazzi di Clementino: Emanuele Manna, Simone Grande e Andrea Ferraro. A spuntarla è Simone che con la sua esibizione di “Adagio” si guadagna anche la standing ovation.

Per la squadra di Loredana Bertè si esibiscono Gabriele, con “Mi sei scoppiato dentro”, Nicole che canta “Alghero” di Giuni Russo, poi tocca al quattordicenne Yari ed è lui ad arrivare in finale.

E’ poi la volta di tre ragazzi della squadra di Gigi D’Alessio. Il primo a esibirsi è Graziano con “Ancora”, poi canta Sara con “Lei”e infine si esibisce (al piano) Luigi, impegnato addirittura in “Bohemian Rapsody”. A passare è Luigi.

La seconda gara dei ragazzi di Arisa vede Michele impegnato su “La leva calcistica della classe 1968”, Amelie che canta “Crocodile Rock”, Elisa canta “Luce”. Passa Amelie.

Nella seconda parte delle esibizione, per Gigi D’Alesio Mirko canta “Fai rumore”, Angelica che reinterpreta “Giudizi Universali” e Giuseppe che canta “Caruso”. Ad andare in finale è Angelica.

Per il team Clementino salgono sul palco, Alex che canta Coraline dei Maneskin, Federico che canta “Serenata Rap”, e le gemelline Emma e Giulia che cantano “In alto mare” di Loredana Bertè. Clementino sceglie di portare con sé in finale.

Per il team di Loredana Bertè si esibiscono: Giacomo che ha preparato Hill the World e ha anche avuto la possibilità grazie alla sua coach di indossare la giacca del suo idolo Michael Jackson, Giada che canta “Quando una stella muore” e Valentina che canta “Hurt”. La coach decide di portare con sé in finale Valentina.

The Voice Kids 2: i finalisti

Ed ecco quindi, alla fine della quarta puntata di The Voice Kids 2, come si presentano le squadre pronte per la finale: