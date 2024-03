The Voice Senior, le squadre dei coach e l'attesa performance di Antonella Clerici: cosa è successo

Durante la quinta puntata delle Blind Auditions di The Voice Senior, in onda su Rai1 venerdì 15 marzo e condotta da Antonella Clerici, non mancano le sorprese, a partire dalla divertente e magica esibizione della conduttrice, la quale finalmente, dopo 4 anni a presentare il programma, riesce a esibirsi su quel palco da lei tanto amato. Non solo, perché ora le squadre dei coach - Gigi D'Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè - sono al completo. Tante le loro difficoltà nel dimezzare a fine puntata il numero dei componenti del proprio team da 12 a 6, ma alla fine tutto procede per il meglio e i giudici sembrano soddisfatti delle proprie scelte. Vediamo insieme cosa è successo questa sera durante l'ultima mezz'ora di The Voice Senior.

La performance di Antonella Clerici

Nel corso delle 2 ore e mezza di programma Antonella Clerici tenta in diverse occasioni di esibirsi sul palco di The Voice Senior, ma non riesce nell'intento perché il più delle volte (almeno 2) viene bloccata per mandare in onda la pubblicità, con Clementino che mette anche il dito nella piaga: "Non ti facciamo cantare". A fine puntata, quando ormai Gigi D'Alessio, Arisa e Loredana Bertè hanno completato le loro squadre e l'unico a essere girato dall'altra parte è Clementino, Antonella Clerici ha l'opportunità di cantare sulle note de "La canzone del sole", uno dei brani più amati di Lucio Battisti. Il rapper riconosce subito la sua voce e non vuole voltarsi (lo dice a gran voce), ma D'Alessio schiaccia il suo pulsante per farlo girare verso la "candidata", che nel frattempo sorride guardando tale scena. In pochi secondi è il rapper a convincere i suoi compagni di avventura a raggiungerla al centro della scena e cantare insieme a lei: ne esce un siparietto divertente, allegro, caotico e travolgente. La felicità, mista a un lieve imbarazzo e un po' di emozione, della conduttrice è palpabile, ma lo spettacolo finale segna uno dei momenti più belli di queste cinque puntate. D'Alessio commenta: "Questa volta i coach non si sono girati, si sono proprio alzati", mentre Clementino aggiunge: "Sul ritornello sei andata forte. Dopo 4 anni ce l'hai fatta".

Le squadre dei coach

In seguito i giudici sono chiamati a scegliere i 6 concorrenti delle proprie squadre. Gigi D'Alessio porta con sé Paola Battistata, Benito Madonia, Marcello Domenichini, Danilo Amerio, Elisa Puddu e Luca Minnelli. Loredana Bertè, pur dicendosi in grande difficoltà, sceglie Antonella Grattarola, Claudia Bruni, Sandro Bertolini, Lemuri il Visionario (Vittorio Centrone), Angela Bini e Gigi Cifarelli. Clementino invece opta per Gianluca Calzolari, Ciro Sciallo (l'amico di Gigi D'Alessio), Vincenzo Biascioli, Bernardo Lanzetti, Sonia Zanzi e Giuseppe Maragno. Infine, Arisa decide di dare fiducia a Filippo Lico, Elisabetta Candelieri, Mario Rosini, Bartolomeo Iossa, Donatella Pandimiglio e Annarita Delli Ponti.