X Factor, riassunto quinta puntata dei Live: Matteo Alieno eliminato

Durante la quinta puntata dei Live di X Factor, andata in onda giovedì 23 novembre su Sky Uno e in streaming su Sky Go e Now TV, ne sono successe di cosa: dalla prima manche che ha visto gli 8 concorrenti ancora in gara esibirsi in brani assegnati dai propri giudici e le frecciatine a Morgan dopo la performance degli Astromare. Poi il medley di Max Pezzali, pronto ad ascoltare i futuri semifinalisti cantare i successi degli 883, e infine il ballottaggio tra Angelica Bove e Matteo Alieno che ha portato quest'ultimo a essere eliminato.

La prima manche

Dopo una breve introduzione di Francesca Michielin, durante cui il licenziamento di Morgan è stato affrontato in maniera fugace, abbiamo assistito all'esibizione di Il Solito Dandy sulle note di Un'emozione da poco di Anna Oxa. Dargen, prima di ascoltarlo, ha dato manforte alla presentatrice, dicendo che quella precedente "è stata una puntata amara", perché l'attenzione doveva essere rivolta alle esibizioni e non su "altro". In seguito la Michielin ha ricordato la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il 25 novembre, citando Giulia Cecchettin e "tutte le altre vittime di femminicidio".

È poi arrivato il momento di Angelica Bove (squadra Angiolini), a cui è seguita la performance di Maria Tomba, la quale ha portato ai Live la sua versione di Lady Marmelade. Nel suo video di presentazione però non ha nascosto che per lei la scorsa puntata è stata tosta e che i giudici non le avevano dato la giusta attenzione a causa di alcune polemiche nate in studio. Dargen si è scusato per l'accaduto, affermando: "Potrei aver avuto delle giustificazioni, però mi dispiace", e Fedez lo ha ringraziato per le sue parole. Ricordiamo che Maria fa parte della squadra del rapper e che durante il Live precedente quest'ultimo aveva espresso il suo dispiacere perché la giovane avrebbe meritato una maggiore attenzione da parte dei giudici. Settembre invece ha portato sul palco un mix tra Crazy e Je so’ pazzo di Pino Daniele, Sarafine (squadra Fedez) ha un pezzo della tradizione calabrese e Matteo Alieno il brano Costruire di Niccolò Fabi. Quando Fedez ha commentato l'esibizione del giovane definendola "dolciosa", la Angiolini ha detto la sua: "Certe volte il minimalismo può essere molto rumoroso, mi sembra un’esibizione importante in questo momento".

Successivamente gli Stunt Pilots hanno cantato la loro versione di Ain’t no sunshine di Bill Withers, e poco dopo gli Astromare si sono esibiti sulle note di Chi fermerà la musica dei Pooh. Qui Dargen D'Amico e Fedez hanno tirato in ballo Morgan ma ciò non ha sorpreso più di tanto, anche visto che il duo prima faceva parte della squadra del cantautore (e ora di quella di Ambra Angiolini). In un momento precedente, tra l'altro, Dargen D'Amico aveva giustificato così il suo look stravagante: "Mi sono svegliato così dopo aver letto la rassegna stampa di stamattina". La prima manche è terminata.

Max Pezzali e il ballottaggio

Nella seconda parte della quinta puntata dei Live di X Factor ha fatto il suo ingresso sul palco Max Pezzali, ospite speciale del 23 novembre, il quale ha cantato tre dei suoi più grandi successi, tra cui Bella Vera, prima di sedersi al bancone dei giudici per commentare le prossime performance. Nella seconda manche infatti tutti i concorrenti hanno intonato brani celebri degli 883. A ogni talento, lo ricordiamo, è stata affidata una canzone della band:

Sarafine - Hanno ucciso l’uomo ragno;

gli Stunt Pilots - Nessun rimpianto;

Matteo Alieno - Con un deca;

gli Astromare - La regola dell’amico;

Angelica - Come mai;

Il Solito Dandy - Finalmente Tu;

Maria Tomba - Sei un mito;

Settembre - Gli Anni.

Max Pezzali ha preferito la performance di Serafine. Matteo Alieno è finito al ballottaggio insieme ad Angelica Bove, mentre gli Astromare si sono salvati. Non è mancata la polemica al riguardo, né in studio né sui social: tuttora su X (ex Twitter) gli utenti pensano che il duo sia in semifinale per quanto accaduto con Morgan. In effetti, pur essendo due ottimi musicisti, sono molto stonati quando cantano, quindi il dubbio non è tanto infondato. Al ballottaggio Angelica ha cantato Generale di Francesco De Gregori, portando Ambra Angiolini a commuoversi (come sempre, insomma); Matteo Alieno invece ha intonato Io non piango di Franco Califano. Essendo entrambi membri della squadra della Angiolini, doveva essere proprio quest'ultima la prima a esprimere un giudizio, ma Ambra ha tentennato: "Non adesso. Se poi devo lo farò, ma ci sono i miei due là. Lo darò ma non ora". La Michielin le ha ricordato le regole ma, vedendo la sua esitazione, ha detto a Dargen e Fedez che la decisione di prendere la parola per primi spettava a loro e ciò significava assumersi la responsabilità di tale scelta. I due si sono detti d'accordo e alla fine tutti e tre hanno eliminato Matteo Alieno. La prossima puntata, in onda il 30 novembre, vedrà tre eliminazioni ed Emma come ospite speciale.