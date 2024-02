Bimbo incastrato nella macchina col gancio per vincere i peluche: il video del salvataggio

Ethan, un bimbo di tre anni, è stato salvato dopo essere entrato nella "macchina con gancio per i peluche" a Brisbane, in Australia. Lo scorso weekend gli agenti sono stati chiamati al centro commerciale&>Capalaba Park e hanno trovato il piccolo, apparentemente calmo, su un "letto di peluche" all'interno della classica macchinetta con l'artiglio per prendere i pupazzi.

Gli ci sono voluti solo "due secondi" per entrare, un attimo di disattenzione dei genitori. Uscire si è rivelato un po' più difficile.&n Nel filmato si può sentire la polizia discutere se il pannello fosse di vetro o di plexiglass.&Ethan viene quindi convinto, con successo, a spostarsi in un angolo e gli viene detto di chiudere gli occhi.

Con un colpo di martello viene liberato per tornare tra le braccia dei suoi genitori, tra gli applausi dei presenti. Ethan ha potuto scegliere uno dei premi che tanto lo avevano attirato, prima di tornare a casa. Solo un grande spavento per la madre e il padre.

Ethan and the Police: 1

Claw Machine: 0



Police were called in to rescue the adventurous Ethan, who had crawled up into a toy machine at a Capalaba shopping centre on Saturday. pic.twitter.com/E7szqYznjI