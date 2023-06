E' morta la donna che si era "risvegliata" nella bara al suo funerale. Bella Montoya, 76 anni, è morta pochi giorni dopo che le persone in lutto al suo funerale erano rimaste scioccate nel trovarla viva nella sua bara. Era stata infatti dichiarata morta per la prima volta da un medico in un ospedale della città di Babahoyo, a sud-ovest della capitale Quito, la scorsa settimana.

Quando parenti e amici in lutto che assistevano alla sua veglia l'hanno sentita bussare alla bara, è stata immediatamente portata di corsa nello stesso ospedale per le cure. Dopo sette giorni in terapia intensiva, il ministero della salute dell'Ecuador ha confermato che la donna è morta venerdì per un ictus ischemico. Il suo cuore ha smesso di battere, stavolta per davvero.

Parlando a un giornale locale, suo figlio, Gilbert Barbera, ha detto: "Questa volta mia madre è morta davvero. La mia vita non sarà più la stessa". Dopo la sua morte, avvenuta il 16 giugno, la signora Montoya è stata riportata nella stessa agenzia di pompe funebri in cui era stato girato il video che aveva fatto il giro del mondo, prima della sua sepoltura in un cimitero cittadino.

Il 9 giugno Bella Montoya era rimasta per oltre quattro ore all'interno di una bara. Mentre i parenti si preparavano ad allestire la camera ardente, due di loro si sono accorti che dalla cassa proveniva uno strano rumore: era la donna che con "la mano sinistra stava colpendo la parete della bara". I media locali hanno riferito che la signora Montoya era in una condizione chiamata catalessi, in cui una persona sperimenta convulsioni, perdita di coscienza e il corpo diventa rigido. Una commissione di esperti è stata riunita dal ministero della salute ecuadoriano per esaminare il suo caso. Un errore medico, evidentemente.

Bella Montoya non è l'unica persona a "prendere vita" dopo essere stata ufficialmente dichiarata morta. A febbraio, una donna di 82 anni è stata trovata a respirare mentre giaceva in un'impresa di pompe funebri nello Stato di New York. Era stata dichiarata morta tre ore prima in una casa di cura.