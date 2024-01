Il cane che ha strappato (e anche mangiato) 4mila dollari in banconote

I proprietari di un simpatico goldendoodle, "un cane che non ha mai fatto niente di male nella sua vita", avevano lasciato 4mila dollari in contanti sul tavolo di casa per pagare dei lavori, sicuri del fatto che nessuno li avrebbe presi. Cecil, però, il loro amico a 4 zampe di sette anni, ha deciso di giocarci: li ha presi, strappati e ne ha mangiato una buona parte.

È successo in Pennsylvania, negli Stati Uniti, a Carrie e Clayton Law che hanno deciso di raccontare la storia in un video su Instagram, diventato subito virale. Scoperto il disastro la coppia si è preoccupata per la salute del loro cane, hanno chiamato il veterinario per sapere se Cecil fosse in pericolo ma il goldendoodle se l’è cavata con un monitoraggio a casa.

Per quanto riguarda il denaro invece i Law hanno tentato di recuperare tutte le banconote, anche quelle che il cane aveva ingoiato. Sono state lavate e asciugate con molta pazienza. Alla fine la coppia è riuscita a recuperare 3.550 dollari. "La banca ci ha assicurato che fatti del genere accadono spesso" e "ci ha restituito quasi tutto".