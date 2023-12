Il cervo salvato dal lago ghiacciato in stile "curling"

Ogni anno i laghi ghiacciati si trasformano in delle vere e proprie "trappole" nel Nord degli Stati Uniti, con le squadre d'emergenza che vengono chiamate all'intervento quasi quotidianamente per soccorrere persone o animali intrappolati nel ghiaccio. Una normalità per chi vive in località gelide con grandi bacini d'acqua, ma il salvataggio avvenuto in Minnesota, negli Stati Uniti, è diventato virale sui social per la tecnica innovativa utilizzata dai soccorritori, che per trarre in salvo un cervo hanno messo in mostra le loro grandi abilità in uno sport olimpico: il curling.

Come mostrano le immagini diffuse sui social, i vigili del fuoco di Prior Lake sono dovuti intervenire dopo diverse telefonate dei residenti, che segnalavano la presenza di un grosso cervo in difficoltà. L'animale aveva sfondato la sottile lastra di ghiaccio e non riusciva a tenersi in piedi a causa della superficie scivolosa. Non potendo sollevarlo o mettere in pratica altre strategie che avrebbero potuto rendere ancora più ampia la frattura nel ghiaccio, i vigili del fuoco hanno pensato di utilizzare una tecnica del curling, spingendo il cervo fuori dal ghiaccio con un grosso palo a forma di "Y".

I soccorritori sono riusciti ad avvicinare l'animale strisciando sulle ginocchia, facendo molta attenzione a non rompere lo strato ghiacciato, poi, come mostrano le immagini pubblicate su Instagram dai vigili del fuoco di Prior Lake, i due sono riusciti con delicatezza a spingere il cervo lontano dalla zona di pericolo e salvandolo da una probabile morte.