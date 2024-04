L'elefante che scappa dal circo e blocca il traffico

Momenti di panico per le strade di Butte, in Montana (Stati Uniti), dove un esemplare femmina di elefante è scappato da un circo e ha fatto una lunga passeggiata per la città, bloccando il traffico e lasciando a bocca aperta automobilisti e passanti. I testimoni ovviamente non hanno perso l'occasione per filmare il passaggio dell'elefante, smarrito e titubante tra le auto.

Come riportano i media statunitensi, a scappare dal Jordan World Circus è stata Viola, una femmina di 58 anni. L'elefantessa, spaventata da un forte rumore proveniente da un'auto in transito, si è allontanata dal parcheggio in cui erano fermi i mezzi del circo, ha abbattuto la recinzione e ha iniziato la sua corsa per le strade.

Per fortuna, la fuga non ha provocato ulteriori danni: dopo circa 20 minuti lo staff del circo è riuscito a recuperare il pachiderma senza troppa difficoltà. Viola sta bene e non ha riportato ferite, soltanto un grande spavento. Come ricordato da Nicole Perreira, portavoce del People for the Ethical Treatment of Animals, non è la prima volta che l'elefantessa scappa dai confini del circo: Viola ci aveva già provato in due occasioni, nel 2010 e nel 2014.