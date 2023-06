Lasciano il posto fisso e lavorano da casa: il loro stipendio è aumentato di 12 volte

Il posto fisso non è più l'ambizione di molti lavoratori. Almeno non lo è per Kelan e Brittany Kline, coppia di giovani sposi, che con tanto coraggio hanno deciso di lasciare il lavoro nel 2019 per avviare un'attività in proprio e lavorare da casa. Un cambiamento radicale non solo per lo stile di vita ma anche per le finanze dei due sposi: entrambi sono passati da guadagnare 100mila dollari l'anno a 100mila dollari al mese. Prima di cambiare lavoro, lei faceva l'insegnante, mentre lui aveva svolto più lavori, tra cui quello di security.

La loro è una esperienza più unica che rara. Per questo i due sposi sono divenuti protagonisti di un'intervista di Forbes, che ha voluto raccontare la loro storia di successo. I due hanno aperto il sito "The Savvy Couple", che in poco tempo è diventato un punto di riferimento per risparmiatori in tutti gli Stati Uniti. L'elemento straordinario è che entrambi non avevano alcuna precedente esperienza nella gestione di un'attività online.

Il sito è nato come un modo per parlare e raccontare agli utenti come gestire meglio le proprie finanze, basandosi sulla propria esperienza nel provvedere alla loro nuova famiglia con un reddito limitato. È stato un successo e in solo tre anni il loro blog si è trasformato in una gallina delle uova d'oro. Inizialmente sono riusciti a guadagnare 500 dollari al mese. Poi, la fama del blog è esplosa e anche le entrate. Ora i due sposi non sono costretti a timbrare un cartellino: non hanno orari di ufficio e possono gestire al meglio il loro tempo, tra vacanze, famiglia e hobby.