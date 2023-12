Mangia un uovo rosso su TikTok e finisce in ospedale: "Mi sono infettato"

Ha mangiato un uovo di colore rosso che lo ha spedito diretto in ospedale. Un utente di TikTok è diventato virale a sue spese, dopo aver assaggiato un uovo di una tonalità non proprio invitante. Il colore era infatti insolito ma lui, "per ridere", ha deciso ugualmente di riprendere tutto, dalla fase di preparazione fino al pasto. Così, sfidando l'incertezza l'uomo ha deciso di assaggiare l'uovo, finendo in ospedale e scatenando i commenti degli utenti, tra cui un divulgatore scientifico che ha spiegato cosa è successo.

Il commento del divulgatore scientifico: "Viene da piangere"

Sulla questione è intervenuto un noto divulgatore scientifico molto attivo su TikTok e che vanta oltre 3 milioni di follower, @farmaceuticofernandez che, in risposta al video pubblicato dall’utente, ha chiarito il perché del colore dell'uovo. "Lo fa per ridere e mi viene da piangere perché ci sono sempre più video di questo tipo, quindi la selezione naturale non funziona. Un uovo rosso? Cosa potrebbe succedere? Potrebbe essere un embrione di fenice? O forse un batterio potrebbe averlo contaminato?", ha detto l’esperto con un'ironia amara, non capacitandosi di come le persone possano compiere azioni pericolose pur di ottenere visibilità.

Alla fine, "Ho mangiato quest’uovo per ridere e ora sono in ospedale infettato da pseudomonas", ha spiegato l'autore del video sull'uovo che ha preso il morbo "che può causare una varietà di infezioni alle vie respiratorie, urinarie e cutanee".