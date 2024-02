Scende dall'auto per fare a botte e rischia di essere travolto da un tir

Due automobilisti hanno rischiato di essere travolti da un tir mentre litigavano in mezzo alla strada a Trezzano sul Naviglio, periferia ovest di Milano. Una automobilista che si trovava a bordo della sua auto in coda ha ripreso tutto in un video finito online. Nelle immagini si vede il conducente di una Hyundai scendere dall'auto e iniziare a inveire contro un altro automobilista. Nella lite i due finiscono sulla corsia opposto proprio mentre stava sopraggiungendo un tir.

Proprio quando i due sono arrivati al centro della carreggiata tirandosi per le giacche, solo un gesto istintivo di uno dei due litiganti ha evitato una tragedia.