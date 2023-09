I folli video delle ragazze intrappolate nelle lavatrici

È tornata ad essere virale sui social media un vecchio video con alcuni soccorritori impegnati ad estrarre una ragazza da una lavatrice.

Non si tratta di un video recente né di una "modella" di un noto portale di contenuti espliciti. Una prima versione del video è presente sul web dal 2022.

Nel video completo si può vedere come non senza fatica gli agenti delle forze dell'ordine riescono a far uscire la ragazza dalla lavatrice. Ma come ci è finita là dentro? Come si evince dal video gli agenti rimproverano la donna e un'amica che ridono della situazione. Si tratterebbe delle conseguenze di una challenge, una delle tante sfide che circolano sui social network e invitano gli utenti a sfide insolite quanto pericolose.

Come nel caso della lavatrice: la sfida a farsi usare il cestello dell'elettrodomestico come nascondiglio pare risalga al 2020, quando alcuni video erano già diventati virali.

Altri lo stanno diventando negli ultimi giorni.

E sempre più spesso i servizi di emergenza sono costretti a interventi di salvataggio per i motivi più assurdi.

I can't believe it! What could she have tried?pic.twitter.com/t0hUwGS3uS April 25, 2023

E purtroppo le pagine di cronaca si vanno arricchendo di conseguenze spesso mortali per alcune sfide che circolano sul web.