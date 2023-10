A 23 anni licenziata da 12 posti di lavoro: "Mi arrendo"

Quanto è difficile per le giovani generazioni trovare una stabilità lavorativa in questo periodo storico? Tanto, stando a quanto restituito da diversi ragazzi che arrivano persino a perdere le speranze. È il caso di Elena Fuentes, una ragazza spagnola di 23 anni che, dopo essere stata licenziata da ben 12 lavori diversi, sembra volersi arrendere.

La 23enne ha raccontato la sua storia sul suo profilo TikTok, che è stata ripresa dal quotidiano spagnolo Lavanguardia. "Mi arrendo davvero, mi arrendo. In altre parole, mi hanno cacciato. Ho superato il mese di prova e dopo una settimana mi pagano per poter andare via. Ieri sera mi hanno licenziata, oggi non sono andata a lavorare", racconta la ragazza nel reel, spiegando che il licenziamento arriva nonostante gli apprezzamenti che riceve in ambito lavorativo. "Mi dicono che sono bravissima, che tutto quello che faccia è molto buono" ma "in un'occasione mi hanno mandata via perché non avevano più posti, in un'altra si è scoperto che stavo sostituendo qualcuno senza saperlo, in un altro perché non mi adattavo", ha spiegato la 23enne tra le lacrime.

La sua testimonianza ha attirato solidarietà e sostegno da parte di numerosi ragazzi, che hanno condiviso le loro esperienze e difficoltà nell'attuale mercato del lavoro. Non sono però mancate le critiche al sistema occupazionale, che spesso scarta i dipendenti con molta facilità.