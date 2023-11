Alluvione in Toscana (almeno tre morti) e allerta meteo (rossa e arancione): venerdì da incubo, le regioni più colpite

È il più intenso evento meteorologico dell'anno. La tempesta Ciaran è arrivata in parte anche sull'Italia. Tecnicamente, la tempesta non ci intessa direttamente, ma lo sta facendo attraverso il transito del fronte freddo a essa associato e a un vortice secondario. Dettagli. Ciò che, purtroppo, conta è che il maltempo ha già colpito duro, durissimo in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Toscana. Nell'alluvione ci sono almeno tre vittime, quattro ospedali sono stati allagati, i social mostrano cumuli di automobili travolte dalla corrente di fiumi che hanno invaso le strade. In Veneto ci sono anche due dispersi. Sono ore convulse.

Alluvione oggi Toscana: ultime notizie in diretta

Allagamenti, violente piogge e forti raffiche di vento. La forte ondata di maltempo e la piena dei corsi d'acqua: un mix drammatico. Per le prossime ore si attende la piena dell'Arno. Molti fiumi sono oltre la soglia rossa. "Non avevamo mai registrato così tanta pioggia in così pochi minuti. Quello che è avvenuto stanotte in Toscana ha un nome chiaro: cambiamento climatico", dice sconsolato il governatore toscano Eugenio Giani.

Montemurlo sta affrontando un'ondata di maltempo senza precedenti. Alle 3 di questa notte erano caduti 180 mm di pioggia rilevati, alle ore 6 sono diventati 200 mm dal pluviometro di Javello. Il centro di 20mila abitanti in provincia di Prato è tra i più martoriati dal maltempo che da ieri sera interessa la Toscana. Nella cittadina sono morte due persone. All'alba di venerdì la "fase frontale", come la definiscono gli esperti, è definitivamente passata. Ma continua a piovere.

Ieri sera a Seano (Prato) è esondato il fiume Furba, le auto sono state spazzate via dalla forza dell'acqua:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ondata di maltempo interessa in queste ore molte regioni italiane. Oggi è allerta rossa su settori di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Allerta arancione in Trentino Alto Adige, su parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Molise e sui restanti settori di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Valutata inoltre allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna e sull’intero territorio di Marche, Umbria e Lazio.

Alluvione, tre morti in Toscana: chi sono le vittime

È di tre morti, due persone a Montemurlo (Prato) e una a Rosignano (Livorno), il bilancio provvisorio delle conseguenze delle alluvioni che dal tardo pomeriggio di ieri, giovedì 2 novembre, hanno colpito Toscana.

La prima vittima è un uomo di 85 anni, Alfio Ciolini, morto nella sua casa di Montemurlo, in via Riva 21, nella frazione di Bagnolo, dove ha esondato il torrente Bagnolo. L'anziano con problemi di deambulazione è stato trovato nel salotto riverso senza vita nell'acqua che aveva invaso l'appartamento. L'85enne non è riuscito a raggiungere i piani superiori mentre l'acqua saliva di livello.

L'altro decesso a Montemurlo è di una donna di 84 anni in via Garda, colpita da un malore. "Un decesso che non pare in questo momento direttamente collegato al maltempo", ha voluto precisare il sindaco Simone Calamai. L'anziana si sarebbe sentita male mentre stava spalando acqua dalla sua abitazione a Montemurlo.

Un altro anziano, ospite di una casa di riposo privata, è morto ieri sera a Rosignano. L'uomo è deceduto durante le operazioni di trasferimento dei ricoverati che i vigili del fuoco stavano effettuando per l'allagamento del piano terra della struttura sanitaria, situata lungo la strada provinciale 206 al bivio di Orciano e per il pericolo che un fosso vicino all'edificio esondasse.

Il sindaco di Rosignano Marittimo, Daniele Donati, ha spiegato che non è ancora chiaro se l'anziano sia morto in seguito a cause dirette all'allagamento oppure per cause naturali. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti al piano terra della casa di riposo c'erano una ventina di centimetri d'acqua. Le 22 persone che erano ricoverate all'interno della Rsa sono state poi trasferite in varie strutture sul territorio della provincia di Livorno.

Dear me!



Prato near Florence ?? tonight.pic.twitter.com/q3cy6FkaCL — Dave Throup (@DaveThroup) November 2, 2023

"La situazione è grave, ho firmato lo stato di emergenza regionale, siamo in contatto con il governo perché possa essere sottoscritto lo stato di emergenza nazionale", ha detto in un video sui social il governatore. L'Ombrone pistoiese è stato segnalato in diminuzione in tarda serata quasi sotto al primo livello di guardia. Il Magra a Villafranca potrebbe crescere, date le piogge previste.

"Salite immediatamente ai primi piani, situazione estrema in corso": è l'appello lanciato dalle 20 di ieri sui social in particolare dal Comune di Carmignano (Prato), dove si registra una situazione difficile. Il paese è allagato e le strade sono state invase dall'acqua: scuole chiuse venerdì 3 novembre. A Prato ''situazione estremamente critica, esondati Vella e Bardena, irraggiungibili le zone nord della città. State ai piani alti. Non uscite di casa'', è l'appello del sindaco di Prato Matteo Biffoni in un videomessaggio su Facebook. Ospedale Santo Stefano allagato, stessa situazione all'ospedale Lotti di Pontedera (Pisa) e all'ospedale di Borgo San Lorenzo (Firenze).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mobilitata la Protezione civile

Inviati personale e mezzi di soccorso nelle zone più colpite. Il Servizio Nazionale della protezione civile è impegnato a fronteggiare le criticità causate dall’eccezionale maltempo che ha colpito la regione Toscana. Squadre delle Organizzazioni Nazionali di volontariato sono state mobilitate dai primi minuti successivi all’evento e stanno operando con mezzi anfibi e gommoni. 4 squadre sono state subito messe a disposizione da Croce Rossa provenienti da Lombardia, Abruzzo e Lazio. 4 anche le squadre del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico da Emilia-Romagna, Marche e Umbria.

Occhi puntati sull'Arno in piena

Come già accennato, gli esperti della Regione Toscana si attendono nelle prossime ore una forte piena del fiume Arno, con transito del picco a Pisa venerdì, a mezzanotte. È quanto si apprende riguardo alle previsioni disponibili mentre il maltempo, con temporali continui, si è attestato sull'asse Livorno-Mugello. Nel bacino del fiume Sieve, massimo affluente dell'Arno, i livelli sono in crescita con superamento delle soglie di riferimento in Mugello e raggiungimento del massimo degli ultimi decenni sulle soglie a valle. Situazione da attenzionare per il rischio idrogeologico che può produrre dissesti repentini.

Tutti gli aggiornamenti oggi in diretta su FirenzeToday. Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp