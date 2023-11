Maltempo e alluvione: le previsioni meteo per le prossime ore e per il weekend

Ancora pioggia e vento sull'Italia nelle prossime ore e nel weekend del 4 e 5 novembre. L'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la Toscana facendo anche delle vittime non può dirsi archiviata.

Per oggi, 3 novembre, è in vigore l'allerta rossa della Protezione civile su Friuli Venezia Giulia e Veneto. L'allerta arancione interessa invece Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto, Campania, Liguria, Lombardia, Molise. Situazione meno allarmante con allerta gialla su settori di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Toscana, Abruzzo e Umbria.

Allerta maltempo in Toscana

L'attenzione è tutta sulla Toscana, dove il bilancio provvisorio è di tre morti e danni per milioni di euro. "Continuano senza sosta gli interventi di assistenza alla popolazione - scrive sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani - Risultano rotture sul fiume Bisenzio a Santa Maria a Campi Bisenzio (Firenze), sul Marina a Villa Montalvo, sul Fosso Reale, sull'Agna a Montale, sulla Stella a Casini di Quarrata, sul Bardena e sul torrente Iolo. Livelli in calo su Ombrone Pistoiese e Bisenzio ma la situazione è ancora molta critica". Monitorato anche l'Arno. "La piena - informa Giani - è attesa a Firenze dopo le ore 12 con un colmo di piena a cavallo del primo livello di guardia. Al momento sta transitando il colmo di piena sulla Sieve oltre i 300mc/secondo. Sta transitando anche la piena sul Serchio a 1000mc/secondo".

??Evacuazioni in corso nel comune di Quarrata, uno dei più colpiti a causa dell'esondazione dei fiumi.

L'acqua si sta ritirando ma stiamo portando in salvo tutte le persone. pic.twitter.com/M7j7kHIk2x — Eugenio Giani (@EugenioGiani) November 3, 2023

L'indicazione per la popolazione è quella di "evitare gli spostamenti e non uscire di casa per evitare situazioni di pericolo e intralciare i soccorsi".

"Il sopralluogo in città è stato uno shock - scrive sui social il sindaco di Prato Matteo Biffoni -. Una botta nello stomaco, un dolore che ti fa venire da piangere. Ma dopo una serata e una notte di devastazione ci tireremo su le maniche per pulire, sistemare e riportare alla normalità la nostra città. La Regione Toscana ha chiesto lo stato di calamità nazionale e il presidente Eugenio Giani ha già firmato lo stato di emergenza regionale. Per questo, raccomandiamo a tutti, prima di sistemare, pulire i danni alle proprie abitazioni o spostare le proprie auto, di fare fotografie per certificare i danni. Il sistema di protezione civile resta attivo e a disposizione della cittadinanza".

Nuova tempesta nel weekend

Secondo gli esperti di 3bmeteo, la tempesta atlantica Ciaran che sta duramente colpendo l'Europa occidentale e l'Italia, avrà un ruolo importante anche nell'evoluzione del weekend. Resterà in auge sul mare del Nord fino alla giornata di sabato quando sarà letteralmente tamponato da un altra profonda tempesta in arrivo dal Mare del Labrador e con la quale si fonderà.

Mentre la "coda" di Ciaran lascerà il Sud, un nuovo fronte dalle caratteristiche quasi analoghe (meno intenso) inizierà a colpire il Nord e parte del Centro.

Le previsioni meteo per sabato 4 novembre

Sabato l'Italia farà i conti con i "residui" di Ciaran con ultimi rovesci e temporali al Sud seguiti da ampie schiarite. Sul resto del Paese la mattinata sarà soleggiata.

Dal pomeriggio cambia tutto: nubi in aumento al Nordovest con prime debole piogge. In serata intensificazione dei fenomeni e graduale estensione verso il Nordest e l'Emilia nel corso della notte. Saranno fenomeni anche forti con rischio di nubifragi. Piogge e temporali interesseranno anche le regioni centrali tirreniche a partire dalla Toscana in serata e nella notte anche il Lazio.

L'Italia sarà sferzata dal vento dai quadranti meridionali, fino a forti nella notte con raffiche che potrebbero toccare i 100kmh sui bacini centro settentrionali e provocare delle mareggiate sulle coste esposte.

Per quanto riguarda le temperature, non sono previste importanti variazioni, le massime oscilleranno tra 14/18°C al Nord, 18/21°C al Centro, 20/23°C al Sud.

Le previsioni meteo per domenica 5 novembre

Domenica con temporali tra la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Triveneto mentre dal pomeriggio ampie schiarite interesseranno un po' tutto il Nord. Temporali residui sono attesi anche sulle regioni centrali tirreniche tra Toscana e Lazio fino all'Umbria e il versante appenninico adriatico con un miglioramento da ovest tra il pomeriggio e la sera. Il litorale adriatico non dovrebbe essere interessato da fenomeni incisivi. Qualche rovescio o temporale infine è atteso anche al Sud ma prevalentemente tra Campania. Molise, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica mentre altrove le piogge saranno meno probabili o poco significative. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento al Centro Sud mentre al Nord, non subiranno variazioni significative. Ancora rilevante sarà la ventilazione con venti forti meridionali su tutta l'Italia e mareggiate lungo le coste esposte.

