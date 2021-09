Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 1° settembre 2021: i contagi regione per regione e tutti i dati sui ricoveri

Coronavirus, intorno alle 17 il bollettino di oggi 1 settembre 2021. Ieri 31 agosto sono stati registrati 5.498 nuovi casi su 307.643 test.I morti per Covid sono stati 75. I ricoverati con sintomi sono scesi di 12 unità, ma 4 regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Sicilia) fanno segnare comunque un aumento. In calo anche i pazienti in terapia intensiva, (-4) di cui 49 ingressi nelle 24 ore. Per quanto riguarda i casi siamo ancora in una fase di sostanziale plateau: sono 9.755 i contagi rilevati tra lunedì e martedì contro i 10.244 della scorsa settimana. Si assiste comunque ad una lievissima diminuzione che fa ben sperare. Vediamo se il trend sarà confermato anche nel bollettino di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 1 settembre 2021

E veniamo ai dati di oggi. In basso, non appena disponibile, anche la tabella con i numeri del ministero della Salute.

Coronavirus, nuovi casi e ricoveri. GIi aggiornamenti dalle regioni

Continuano a salire in Veneto i nuovi positivi, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 691 nuovi casi e due decessi. Sul fronte dei ricoveri ospedalieri rimane stabile il numero dei pazienti:, con 232 (-2) ricoverati nei reparti ordinari e 54 (+1) in terapia intensiva. Le persone attualmente positive e in isolamento in regione sono 12.795 (-109).

In Toscana sono 538 i casi di coronavirus accertati. I ricoverati sono 466 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un'età media di 74 anni.

In Umbria sono 134 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi. Nei 'Covid Hospital' scende a 51 (-3) il totale dei ricoverati e resta stabile a 6 il numero di quelli in terapia intensiva.

Sono 110 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.530 (si tratta di una 89enne della provincia di Chieti, il cui decesso è avvenuto nei giorni scorsi, ma è stato comunicato solo oggi dalla Asl). Sono 87 i pazienti (-2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 6 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva.

Sono 298 i nuovi casi giornalieri Covid in Puglia. Un decesso è stato riportato nelle ultime 24 ore con il totale da inizio pandemia a quota 6.713. Sono 4.500 le persone attualmente positive (-101 rispetto a ieri). I ricoverati totali sono 254 (+1) di cui 234 in area non critica (-2) e 20 in terapia intensiva (+3).