Coronavirus, il bollettino di domenica 1° novembre 2020: i nuovi casi regione per regione

Aumenta la pressione sugli ospedali: i pazienti in terapia intensiva sono 1843. In Veneto oggi registrati 2.300 contagi. Il punto della situazione nel bollettino del Ministero della Salute

Coronavirus, intorno alle 17 il bollettino del Ministero della Salute con tutti gli aggiornamenti sull’epidemia in Italia. Ieri i nuovi casi sono stati 31.758 (ennesimo record), ma è soprattuto il numero dei decessi a preoccupare: ben 297, quasi cento in più rispetto al giorno precedente. Continua ad aumentare la pressione sulle terapie intensive dove in un solo giorno sono stati trasferiti altri 97 pazienti, così come aumenta il numero dei ricoverati con sintomi (+972 in un giorno).

Allo stato attuale i pazienti in terapia intensiva sono 1843 su più di 7mila posti disponibili: la saturazione dei reparti è pari a circa il 26%, molto vicina alla soglia definita critica del 30. Per contenere il numero dei contagi il governo sta studiando un nuovo Dpcm: stamattina i rappresentati dell’esecutivo hanno incontrato i presidenti di Regione e i sindaci per fare il punto della situazione. Tra le proposte sul tavolo ci sono nuovi limiti agli spostamenti interregionali, lockdown locali (ipotesi che però non piace ai governatori di centrodestra) e la chiusura dei centri commerciali nei week end.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 1° novembre 2020

Bollettino coronavirus, i casi regione per regione

Vediamo intanto i dati anticipati dalle regioni. In Veneto sono stati registrati 2.300 contagi, per un totale di 59.253 infetti dall'inizio dell'emergenza. Lo riferisce il bollettino della Regione. Le vittime sono 17 nelle ultime 24 ore. Nelle terapie intensive sono ricoverati 132 malati (+5). I ricoverati con Covid nei reparti non critici sono 832. I soggetti attualmente positivi sono 31.414.

In Abruzzo nelle ultime 24 ore sono emersi 489 casi positivi su 3276 tamponi eseguiti, con un totale di 6633 attualmente positivi al Covid. Da registrare anche 4 decessi, mentre sono 3854 le persone guarite. 413 i ricoverati, di cui 32 in terapia intensiva e 6210 in isolamento domiciliare. Dei positivi di oggi, 102 sono residenti in provincia di Pescara.



