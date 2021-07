Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 15 luglio 2021: i casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 15 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, intorno alle 17 come sempre l'aggiornamento sulla situazione epidemiologica in Italia con tutti i numeri riportati nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 15 luglio 2021. Ieri sono stati registrati 23 decessi e 2.153 nuovi casi, più del doppio rispetto ai 1.010 accertati il mercoledì precedente. L'epidemia dunque torna a correre.

L'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia rileva nella settimana dal 7 al 13 luglio, rispetto alla precedente, un incremento del 61,4% di nuovi casi (8.989 contro 5.571); si confermano invece in calo i decessi (104 contro 162) e i casi attualmente positivi. Il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta fa inoltre notare che l'incremento dei casi è probabilmente "sottostimato da un'attività di testing in continuo calo, che rende impossibile un tracciamento adeguato dei contatti". Nel dettaglio, dall'inizio di maggio il numero di persone testate settimanalmente si è iridotto del 56,3%, passando da 662.549 a 289.869.

Coronavirus: il bollettino di oggi giovedì 15 luglio 2021

In basso i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 15/07/2021 e la tabella (anche in Pdf) della Protezione Civile.

Nuovi casi:

Totale casi:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi in terapia intensiva:

Deceduti dopo Covid test positivo:

Totale deceduti:

Totale Dimessi/Guariti:

I casi di coronavirus regione per regione

In Veneto sono stati rilevati 318 nuovi casi e un decesso. Il totale dei contagi a inizio epidemia sale a 427.322. Aumentano anche gli attualmente positivi (+253) e i pazienti in terapia intensiva, +2, stabile invece la situazione nei reparti ordinari.

In Toscana 173 nuovi casi di Coronavirus, su 6.226 tamponi molecolari e 5.085 antigenici rapidi, un morto e 86 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla Protezione civile nazionale. Nelle ultime 24 ore sale sensibilmente il tasso dei positivi che tocca l'1,5% in rapporto al totale dei tamponi e il 3,4% in relazione ai nuovi soggetti controllati. In lieve risalita anche la pressione ospedaliera. I pazienti in cura nelle aree Covid sono attualmente 77 (sei in più rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (uno in più)

Un nuovo decessi e altri 112 casi di positività in Sardegna, dove la Regione - visti i numeri, in netta risalita, delle ultime settimane - sta ipotizzando nuovi controlli agli arrivi nell'Isola. Nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registra una decesso, mentre sono 5.620 i test in più eseguiti. I ricoveri ospedalieri sono 42 pazienti (-6 rispetto al report precedente), 3 in terapia intensiva (+2).