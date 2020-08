Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 27 agosto: 1.411 nuovi casi e 5 morti, ecco la mappa dei focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 27 agosto 2020 conferma i timori di una nuova forte crescita dei casi di positività al Sars-Cov-2 dopo il balzo del numero dei nuovi contagiati: l'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri mercoledì 26 agosto 2020 ha infatti riporato il numero dei nuovi casi indietro allo scorso aprile con oltre 1300 nuovi casi. Nonostante l'aumento del numero di pazienti ricoverati non si registrano situazioni di emergenza negli ospedali.

Oggi si segnalano 1.411 nuovi casi a fronte di ben 94.024 tamponi processati (vengono eseguiti un quarto dei tamponi in più ogni giorno) e 4.934.818 casi testati. Purtroppo si segnalano 5 decessi mentre salgono a 1.131 i pazienti covid ricoverati (+76) mentre restano sostanzialmente stabili i pazienti in condizioni critiche (67 in terapia intensiva). Oltre 20mila le persone in isolamento. Da ieri nessuna regione ha zero contagi.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 27 agosto 2020​

Attualmente positivi: 21.932

Deceduti: 35.463 (+5, +0,01%)

Dimessi/Guariti: 206.554 (+225, +0,11%)

Ricoverati: 1.198 (+74)

Terapia Intensiva: 67 (-2)

Tamponi: 8.313.445 (+94.024)

Totale casi: 263.949 (+1.411 nuovi casi, +101,6% rispetto a 7 giorni fa)

Quanto alle evidenze regionali si segnalano

Lombardia: 99.100 casi totali (6.225 attualmente positivi) (286 nuovi casi)

Piemonte: 32.603 (1.281) (88 nuovi casi)

Emilia-Romagna: 31.385 (2.467) (171 nuovi casi)

Veneto: 22.469 (2.221) (132 nuovi casi)

Toscana: 11.513 (1.273) (99 nuovi casi)

Liguria: 10.761 (458) (37 nuovi casi)

Lazio: 10.550 (2.555) (152 nuovi casi)

Marche: 7.194 (283) (61 nuovi casi)

Campania: 6.241 (1.423) (130 nuovi casi)

Puglia: 5.217 (637) (47 nuovi casi)

P.A. Trento: 5.054 (61) (15 nuovi casi)

Sicilia: 4.174 (1.019) (50 nuovi casi)

Friuli Venezia Giulia: 3.709 (335) (25 nuovi casi)

Abruzzo: 3.705 (381) (18 nuovi casi)

P.A. Bolzano: 2.907 (185) (9 nuovi casi)

Sardegna: 1.967 (568) (57 nuovi casi)

Umbria: 1.719 (222) (20 nuovi casi)

Calabria: 1.422 (179) (6 nuovi casi)

Valle d'Aosta: 1.224 (13) (1 nuovi casi)

Molise: 521 (66) (1 nuovi casi)

Basilicata: 514 (80) (6 nuovi casi)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Veneto si registrano 132 nuovi casi di positività al coronavirus. 7.036 le persone in isolamento, 512 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area non critica sono oggi 140, 10 in più rispetto a ieri mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono invece 8, di cui 5 risultano positive. Purtroppo si è verificato un nuovo decesso, che porta il numero totale, dall'inizio dell'emergenza, a 2.117. Preoccupazione per il caso positivo riscontrato al "Summer Fest di Cortina" che si è svolto "il 20 agosto" e al quale hanno preso parte "500-600 persone". Il governatore Zaia ha invitato chi vi ha partecipato a recarsi al drive-in allo stadio del ghiaccio di Cortina domani dalle 14.30 alle 18.30 per effettuare un tampone precauzionale. Il contagiato è un ragazzo romano di 26 anni in vacanza a Cortina da qualche giorno prima del 20 agosto.

In Friuli Venezia Giulia 25 nuovi contagi ma nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva, mentre 13 sono ricoverati in altri reparti.

Nelle Marche si registrano 61 nuovi casi riferiti a rientri da estero e da altre regioni italiane, contatti domestici, screening operatori sanitari e sintomatici. Nello specifico sono 30 i positivi rilevati nella provincia di Fermo, 17 nella provincia di Pesaro-Urbino, 7 nella provincia di Macerata, 3 nella provincia di Ascoli Piceno, 1 nella provincia di Ancona e 3 fuori regione. In particolare, i casi positivi rilevati nella provincia di Fermo, 30 su 153 tamponi effettuati, si riferiscono a indagini epidemiologiche ancora in corso e indicano prevalentemente casi di rientro da altre regioni e casi di rientro dall'estero.

In Toscana sono 99 in più rispetto a ieri i casi di positività al Coronavirus, 13 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening. L'età media dei 99 casi odierni è di 38 anni circa (il 33% ha meno di 26 anni, il 24% tra 26 e 40 anni, il 34% tra 41 e 65 anni, il 9% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 76% è risultato asintomatico, il 15% pauci-sintomatico. Delle 99 positività, 25 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 11 per motivi di vacanza (6 Spagna, 4 Croazia, 1 Grecia). 10 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (6 Sardegna, 4 altro). Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.596 i casi complessivi ad oggi a Firenze (22 in più rispetto a ieri), 608 a Prato (4 in più), 806 a Pistoia (4 in più), 1.178 a Massa (17 in più), 1.504 a Lucca (6 in più), 1.031 a Pisa (11 in più), 545 a Livorno (10 in più), 779 ad Arezzo (5 in più), 494 a Siena (8 in più), 461 a Grosseto (11 in più). Sono 511 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (1 in più). Sono 30 quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 44 nella Nord Ovest, 24 nella Sud est.

In Abruzzo si registrano 18 nuovi casi, di età compresa tra i 4 e i 79 anni. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 381 (+15 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 151723 test: 37 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati, 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 343 (+12 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 377 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+11 rispetto a ieri), 904 in provincia di Chieti (+2), 1682 in provincia di Pescara (+2), 706 in provincia di Teramo (+2), 31 fuori regione e 5 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Nel Lazio salgono a 600 i casi con link alla Sardegna mentre oggi si registrano 152 nuovi contagi e un decesso. Sono 2.555 casi positivi a Covid-19, con 268 ricoverati, cui si aggiungono 6 pazienti in terapia intensiva. 2.281 i pazienti in isolamento domiciliare. Dei nuovi casi 102 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 2/3) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (46%). È record dei test eseguiti oltre 13 mila tra tamponi e test rapidi. Nella Asl Roma 1 sono 37 i casi nelle ultime 24h e di questi ventinove sono di rientro, venticinque con link dalla Sardegna, uno dalla Puglia, uno dalla Toscana, uno dalla Campania e uno dall`Emilia-Romagna. Quattro i casi appartengono ad un cluster familiare con l`indagine epidemiologica in corso e tre casi sono contatti di casi noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 40 i casi nelle ultime 24h e tra questi dodici sono di rientro, sei con link dalla Sardegna, quattro dalla Spagna, uno dalla Romania e uno dalla Toscana. Due sono contatti di casi già noti e isolati e otto sono casi già in isolamento. Nella Asl Roma 3 sono 25 i casi nelle ultime 24h e tra questi ventuno sono casi di rientro, diciassette con link dalla Sardegna, uno dalla Toscana, uno dalla Grecia e due dalla Sicilia. Due i casi che hanno link con il cluster della festa in spiaggia a ferragosto ad Ostia ed un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 4 sono 5 i casi nelle ultime 24h e tra questi tre casi con link dalla Sardegna e due contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 8 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e uno dalla Grecia. Due sono i contatti di casi già noti e isolati e quattro i casi con in corso l`indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 sono 10 i casi nelle ultime 24h e tra questi otto con link dalla Sardegna. Nella Asl di Latina sono cinque i casi e si tratta di due casi con link dalla Sardegna e un caso con link dalla Lombardia. Nella Asl di Frosinone si registrano undici casi e di questi uno con link dalla Sardegna e sei dalla Puglia. Nella Asl di Viterbo sono quattro i casi e sono tre casi con link dalla Sardegna e uno da Malta. Nella Asl di Rieti sono sette i casi e sono cinque i casi con link dalla Sardegna.

In Campania sono 130 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore dall'analisi di 3.631 tamponi. Dei 130 nuovi casi, 59 sono relativi a rientri in regione (44 dalla Sardegna e 15 da Paesi esteri). Si registrano 2 nuovi decessi e il totale dei deceduti dall'inizio dell'emergenza sale così a 445.

In Puglia sono stati riscontrati 47 nuovi casi di Covid19 su un totale di 3161 tamponi effettuati in un giorno: in gran parte si tratta di contatti stretti di persone positive, quindi già in isolamento fiduciario, e di rientri dalle vacanze. I contagi registrati oggi sono principalmente nelle provincia di Bari (27), quindi Foggia (10), Brindisi (4), Lecce e Taranto (2), Barletta Andria Trani (1). Una persona è deceduta in provincia di Bari mentre sono 100 (+2) i ricoverati.

In Basilicata si registrano 6 nuovi casi di contagio, di cui quattro lucani: si tratta di residenti a Potenza, a Matera, a Lavello e a Castelmezzano, di una persona residente in Toscana e di una persona straniera. Nel complesso i casi attuali in Basilicata sono 64. Ai casi lucani vanno aggiunti 23 migranti ospitati nei centri di accoglienza e qui in isolamento; altri 10 stranieri domiciliati o residenti in Basilicata; 7 cittadini di altre regioni (1 Umbria, 1 Lazio, 5 Toscana) in isolamento in Basilicata; il paziente ricoverato a Matera.

Coronavirus, le ultime notizie

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE registra nella settimana 19-25 agosto, rispetto alla precedente, un incremento del 92,4% dei nuovi casi (6.538 vs 3.399), grazie anche all'aumento dei casi testati (309.127 vs 180.300). Relativamente ai dati ospedalieri si conferma il trend in crescita dei pazienti ricoverati con sintomi (1.058 vs 843) e di quelli in terapia intensiva (66 vs 58).

Sul fronte dei vaccini sono almeno 6 i candidati che sono alla fase 3, quella più importante che avviene su decine di migliaia di persone e che determina soprattutto la sicurezza e la tollerabilità del vaccino.