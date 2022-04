Il bollettino Covid di oggi sabato 2 aprile 2022

Il bollettino di oggi, sabato 2 aprile 2022 fa registrare 70.803 nuovi casi di Covid a fronte di 477.041 tamponi processati e 129 decessi, rispetto ai 74.350 nuovi casi di positività (due giorni fa 73.195) e ai 154 decessi di ieri. Il tasso di positivita' e' al 14,8%, in lieve aumento rispetto al 14,4% di ieri.Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive ma scendono nei reparti ordinari: sono 493 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in piu' di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 72. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.949, ovvero 32 in meno rispetto a ieri.

Coronavirus, il bollettino di sabato 2 aprile 2022

Attualmente positivi: 1.277.611

Deceduti: 159.666 (+129)

Dimessi/Guariti: 13.353.529

Ricoverati: 9.949

Ricoverati in terapia intensiva: 493 (+72)

Tamponi: 201.899.959 (+477.041)

Totale casi: 14.790.806 (+70.803)

In aggiornamento

Coronavirus, i contagi regione per regione

Ecco i dati sui contagi divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all'incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.