Coronavirus, il bollettino di lunedì 10 agosto: 259 casi, aumentano ricoveri e attualmente positivi

Coronavirus, la situazione epidemiologica in Italia nel bollettino di oggi 10 agosto 2020. Intorno alle 17 come ogni giorni tutti i dati aggiornati su nuovi casi, decessi, terapie intensive e ricoverati in ospedale. Come sempre i lettori potranno consultare anche la tabella riepilogativa della Protezione Civile (in basso) che documenta l’evolversi della situazione regione per regione. In fondo all’articolo invece trovate tutte le notizie sugli ultimi focolai di coronavirus e più in generale sull’epidemia da Sars-Cov-2.

Ieri i contagi sono stati 463, in aumento rispetto ai 347 di sabato, ma un numero comunque più basso dei 552 di venerdì. Il trend tuttavia è in crescita. Del resto altri Paesi europei come Francia e Spagna stanno ormai già fronteggiando la così detta seconda ondata. La prudenza, specie ora con le vacanze, è quanto mai necessaria. Vediamo insieme il bollettino di oggi lunedì 10 agosto 2020:

Totale casi: 250.825 (+259)

Deceduti: 35.209 (+4)

Dimessi/Guariti: 202.248 (+150)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 46 (+1)

Ricoverati con sintomi 779 (+16)

Tamponi: +26.432 (ieri 37.637)

Attualmente positivi: 13.368 (ieri 13.263 + 105)

Stando ai numeri del ministero della Salute si contano 259 casi in più rispetto a ieri. Il trend sembrerebbe in diminuzione, ma come ogni lunedì il numero dei tamponi analizzato è abbastanza esiguo. Aumentano invece gli attualmente positivi (+105) e aumentano pure i ricoverati con sintomi (+16). Restano invece sostanzialmente stabili i ricoverati in terapia intensiva.

Coronavirus, i nuovi contagi regione per regione

Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 31 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 6 'debolmente positivi' e uno a seguito di test sierologico. Lo rende noto Regione Lombardia. Nessuna vittima: i decessi complessivi restano 16.833.

Sono venti i nuovi casi di coronavirus registrati in Veneto stando al bollettino reso noto dal presidente della Regione, Luca Zaia. le persone in isolamento sono 5.342, "non abbiamo un incremento di isolati" ha detto il governatore. "I ricoverati sono 112, anche qui ricordo che alzavo bollettini molto più alti qualche mese fa".

In Toscana ci sono otto nuovi casi rispetto a ieri, per un totale di 10.652 da inizio emergenza. I test eseguiti hanno raggiunto quota 451.421, rispetto a ieri 1.387 in più. Oggi non si registrano nuovi decessi. L'età media degli 8 casi odierni è di circa 27 anni e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 25% è risultato asintomatico, il 75% pauci-sintomatico. Tre delle otto positività sono relative a persone rientrate da un periodo di vacanza all'estero.

Cinque nuovi positivi al coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino della Protezione Civile e della Regione Umbria aggiornato al 10 agosto sono 59 gli attualmente positivi al Covid-19. Nella giornata di domenica sono stati eseguiti 290 tamponi. Otto le persone ricoverate in ospedale, ma le terapie intensive restano ancora vuote.

In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 7 nuovi casi. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità spiegando che 24 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 194 (+5 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel Lazio sono stati registrati 38 casi e un decesso. Dei nuovi contagi 13 provengono dal Cas Mondo migliore di Rocca di Papa (Asl Roma 6) e 9 casi sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanze: due casi di rientro da Ibiza, due da Malta, due dall'Ucraina, due dal Pakistan e uno dalla Romania.

Nuova impennata di casi di positività all'infezione da covid-19 in Puglia. Dopo i nove di ieri su 1369 test, oggi sono stati registrati 26 nuovi contagiati su appena 690 tamponi. Si tratta di 11 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi come ieri. Ma ricominciano, dopo moltissimo tempo, i ricoveri in terapia intensiva.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 126.156 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.289 (+2 rispetto a ieri), quelle negative sono 124.867". Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria.

Nessun nuovo contagio invece in Friuli Venezia Giulia. Le persone attualmente positive al Covid sono 172 (una meno di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 10 sono invece i ricoverati in altri reparti. Si è registrato un nuovo decesso (347 in totale).

Coronavirus, le ultime notizie sull'epidemia

