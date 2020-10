Coronavirus, disastro in Lombardia: 4.126 nuovi contagi in un giorno (1.858 a Milano)

Sono più che raddoppiati i contagi da coronavirus in Lombardia e quasi raddoppiati nella provincia di Milano: secondo quanto risulta all'Ansa con dati non ancora ufficiali, i nuovi positivi comunicati nelle ultime 24 ore sono 4.126 e 1.858. Sono 36.416 i tamponi eseguiti in Lombardia: ieri erano 21.726. Si tratta di numeri record che portano il rapporto tamponi/positivi circa all'11%, rispetto al 9,3% di ieri.

Bollettino coronavirus Lombardia e Milano di oggi 21 ottobre 2020

Il precedente record di casi positivi era del 21 marzo scorso con 3251 positivi, ma un numero di tamponi molto più contenuto. Sono venti le vittime. Dei nuovi positivi circa trecento sono ricoverati in reparti Covid e un decina in più sono i pazienti in terapia intensiva. Ieri i nuovi casi erano 2023. Quasi il doppio anche quelli di Milano e provincia, oggi 1858 a fronte dei 1054 di ieri.

Proprio in Lombardia è stato confermato il focolaio nel reparto di Cardiologia dell'ospedale Sacco di Milano: una ventina gli infermieri positivi, più un medico. L'ospedale ha precisato che i contagi sarebbero avvenuti all'esterno della struttura ospedaliera. Non è ancora chiaro né dove né quando si siano verificati. Il personale sanitario risultato positivo al coronavirus è stato isolato.

La nuova ordinanza in Lombardia: coprifuoco dalle 23 alle 5

Giovedì 22 ottobre entrerà in vigore in tutta la Regione il coprifuoco previsto dalla nuova ordinanza valida fino al 13 novembre dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si potrà spostare solo per "comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute". È in ogni caso permesso il rientro a casa, presso il proprio domicilio o residenza. Sarà necessaria un'autocertificazione e le sanzioni sono quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull’emergenza coronavirus: da 400 a 3mila euro.

La decisione del coprifuoco è stata presa dopo aver esaminato le proiezioni sui contagi che a fine mese, se non dovesse cambiare questo trend, potrebbero portare fino a 4mila ricoveri nei normali reparti e a circa 500 in terapia intensiva.