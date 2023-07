Multe e cartelle via email, da oggi si può: arriva il domicilio digitale

L'Italia è un po' più digitalizzata, con vantaggi tangibili per la vita dei cittadini. Ecco l'Inad, l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali che rappresenta il luogo in cui tutti i cittadini possono registrare il proprio domicilio digitale associato a un indirizzo Pec e ricevere così tutte le comunicazioni da parte della Pubblica amministrazione sulla propria casella di posta. In pratica, tutto ciò che riguarda rimborsi fiscali, accertamenti, detrazioni d'imposta e qualunque altra comunicazione con valore legale sarà, quindi, notificata in tempo reale e direttamente sulla posta elettronica certificata dei cittadini.