"Foggia e Bat in zona rossa": la richiesta del governatore Emiliano

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha inviato una lettera al Ministro della Salute Roberto Speranza per chiedere “l’adozione di un provvedimento che inserisca esclusivamente i territori delle province di Foggia e di Bat nella cosiddetta 'zona rossa', in quanto caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”.

Come spiega Foggiatoday la comunicazione è stata inoltrata dal governatore ai sensi del Dpcm del 3 novembre che prevede "specifiche misure di contenimento del contagio". Una soluzione simile a quella adottata dal governatore dell'Abruzzo Marsilio che ha invece imposto la zona rossa all'interno territorio regionale dalla giornata di oggi.

Foggia e Barletta-Andria-Trani zona rossa

Se la Puglia è ancora in fascia arancione, la richiesta del governatore Emiliano potrà produrre nuovi limiti come il blocco delle attività produttive e il divieto di uscire di casa.

La richiesta è stata avanzata alla luce delle relazioni tecniche approntate dalla Struttura di coordinamento e monitoraggio dell’emergenza epidemiologica, e dalle direzioni generali delle AA.SS.LL. di Foggia e BAT, che risultano fortemente sotto pressione, con un prevedibile sovraccarico del sistema nell’arco delle prossime settimane.

Oggi in Puglia si sono registrati 1.368 casi positivi su 10.265 test, 612 in provincia di Bari, 145 in provincia di Brindisi, 158 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 117 in provincia di Taranto. Sono stati registrati 28 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce. Dei 27.614 casi attualmente positivi, 1.518 si trovano ricoverati in ospedale.