Addio al glitter: vietato in tutta Europa

I glitter, quei piccolissimi frammenti scintillanti che illuminano i cosmetici, le colle, alcune decorazioni ma anche i bigliettini di compleanno e di Natale, presto spariranno. L'Unione europea ha deciso che dal 15 ottobre dovremo dirgli addio per combattere la dispersione di microplastiche nell’ambiente, ormai presenti ovunque, nei nostri mari, nei cieli e persino negli organi umani. Solo così riusciremo a raggiungere l’obiettivo di limitare la dispersione di almeno il 30% di microplastiche entro il 2030, considerando che ogni anno solo in Europa 42mila tonnellate di questo tipo di sostanze vengono rilasciate nell’ambiente con un impatto drammatico sulla salute degli ecosistemi.

La norma, che fa parte del progetto più ampio del Green Deal, prevede che dal 15 ottobre sarà vietato il commercio di prodotti che contengono microplastiche aggiunte intenzionalmente o sostanze chimiche pericolose per la natura, compreso il glitter, composto fatto di polimeri e alluminio. In particolare il divieto riguarda tutte quelle particelle di polimeri sintetici inferiori a cinque millimetri che resistono alla degradazione, presenti non solo nel make-up, ma anche in alcuni prodotti per le unghie, nelle colle, nelle decorazioni e in alcuni componenti di detersivi e ammorbidenti. Un chiaro invito alle aziende a produrre sostanze ecocompatibili.

