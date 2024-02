Greta Thunberg "non colpevole": prosciolta dalle accuse di disordini durante una manifestazione

L'attivista svedese Greta Thunberg è stata prosciolta dalle accuse mosse a suo carico in occasione di una protesta ambientalista a Londra il 17 ottobre scorso. Un giudice britannico l’ha dichiarata non colpevole per i reati di "disturbo alla quiete pubblica" e resistenza alle forze dell'ordine. A deciderlo la Westminster Magistrates Court sostenendo che in tale occasione erano state imposte agli attivisti condizioni "così poco chiare da risultare illegali".

Greta e una trentina di ambientalisti avevano tentato di impedire l'accesso dei partecipanti all'Energy Intelligence Forum, evento a porte chiuse che riuniva nella capitale britannica i vertici di vari colossi mondiali degli idrocarburi. I manifestanti erano stati arrestati per non aver rispettato l'ingiunzione della polizia di Londra di non bloccare l'accesso all'hotel dove si svolgeva la conferenza. Ma stando al giudice queste condizioni sono state "irragionevolmente imposte" dalle forze dell'ordine ai manifestanti, pertanto "chi non ha rispettato quelle regole non ha commesso alcun reato". Assieme a Greta sono stati assolti due attivisti del movimento Fossil Free London e due di Greenpeace. Hanno rischiato una multa fino a 2.500 sterline, circa 2.870 euro.