L'intelligence italiana cerca nuovi 007: requisiti e come candidarsi

ll Servizio di Informazione per la Sicurezza della Repubblica ha aperto una campagna di reclutamento per l'assunzione di nuove leve nei servizi di intelligence. Tra escalation delle tensioni a livello globale e nuovi rischi per la sicurezza, i servizi di sicurezza sono infatti alla ricerca di figure in grado di rafforzare le proprie strutture e dotarsi di un sistema di contrasto alle minacce contemporanee sempre più efficace.

Le competenze richieste e come presentare la candidatura

"Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica seleziona costantemente le migliori risorse da porre a servizio del Paese, per la salvaguardia della sicurezza nazionale e per la tutela degli interessi strategici in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale", si legge nel bando. In particolare, la ricerca è concentrata su una serie di figure professionali competenti nei seguenti settori:

• intelligenza artificiale, per le figure di machine learning engineer, data scientist e big data engineer/architect;

• metodologie di penetration testing e red teaming, cyberthreat intelligence, reverse engineering, malware analysis e digital forensics;

• Armi di distruzione di massa, armamenti, missilistica e tecnologie associate, nonché materiali dual use e reti di procurement;

• algoritmica per la crittoanalisi;

• fotointerpretazione di immagini satellitari;

• scienze comportamentali e attività di profiling;

• archivistica e digitalizzazione documentale.

Il bando non è precluso ai giovani, ai quali viene però richiesta esperienza minima nei settori specifici, oltre ad "affidabilità, riservatezza e senso di attaccamento allo Stato, nonché comprovate doti di riservatezza".

Le domande possono essere inviate fino alla mezzanotte del 31 maggio 2024, caricando il proprio curriculum vitae nell'apposita sezione raggiungibile al seguente link, alla quale bisognerà accedere tramite tramite Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

La prima fase di selezione verterà sulla valutazione dei curriculum; in seguito i candidati saranno sottoposti a procedure selettive volte a verificare conoscenze e competenze tecniche degli aspiranti "007" oltre all'idoneità psico-fisica e attitudinale.