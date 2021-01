L'Europa mette l'Italia tra le zone rosso scuro: cosa cambia per i cittadini

La Commissione europea scoraggia tutti i viaggi "non essenziali" tra i Paesi dell'Unione europea e appoggia la proposta dei capi di Stato e di governo della scorsa settimana di istituire delle zone "rosso scuro" in aggiunta a quelle già presenti (verde, giallo, arancione e rosso) nella mappatura del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc). Lo hanno reso noto i commissari Ue per la Giustizia, Didier Reynders, e per gli Affari Interni, Ylva Johansson, in conferenza stampa.

Secondo la Commissione europea, chi rientra nel proprio Stato di residenza dovrebbe fare il test, con l'eccezione dei lavoratori transfrontalieri e di quelli del settore dei trasporti. I test obbligatori potranno essere combinati con un requisito di autoisolamento, quarantena e tracciamento dei contatti, nonche' da test aggiuntivi, se necessario, per un periodo fino a 14 giorni, a condizione che lo Stato membro imponga gli stessi requisiti ai propri cittadini quando viaggiano dal stesso paese extra Ue.

Anticipando i risultati di una simulazione della nuova mappa del contagio, il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders ha rilevato che anche alcune zone dell'Italia diventeranno 'rosso scuro'. Si tratta di aree in cui il virus circola ad alti livelli nelle quali i tassi di notifica di nuovi casi negli ultimi 14 giorni è superiore a 500 persone ogni 100mila abitanti. "Dieci-venti Paesi Ue", ha detto Reynders, presentano zone ad alto rischio che passano nella categoria 'rosso scuro': tra questi ci sono ampie zone del Portogallo e della Spagna e alcuni territori in Italia, Francia, Germania e Paesi scandinavi.

Si tratta di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna e Provincia autonoma di Bolzano. Sono questi i territori italiani che rischiano di essere mappati dall'Ue come zone rosso scuro e quindi essere sottoposte all'obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell'Ue. S

Tre regioni italiane diventano "rosso scuro": misure più rigide per chi viaggia

Ma che cosa cambia per chi vuole viaggiare al di fuori dei confini nazionali? Chi rientra dall'estero dovrebbe essere messo nelle condizioni d poter effettuare un test all'arrivo. Per la Commissione gli Stati membri dovrebbero richiedere ai viaggiatori di aver eseguito un test Covid-19 PCR (reazione a catena della polimerasi) negativo prima della partenza al piu' presto 72 ore prima della partenza. ILa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha spiegato che ci saranno "misure più rigorose per i viaggiatori provenienti da aree a più alto rischio. Allo stesso tempo, dobbiamo evitare la chiusura delle frontiere e mantenere attivo il mercato unico. Oggi più che mai le persone hanno bisogno di avere accesso a beni essenziali come cibo o medicine".

"La situazione in Europa con le nuove varianti ci ha portato a prendere decisioni difficili ma necessarie. Dobbiamo stare al sicuro e scoraggiare viaggi non essenziali". "In parallelo - ha aggiunto von der Leyen -, proponiamo requisiti più rigorosi per i viaggiatori internazionali verso l'Ue: test, quarantene e un futuro modulo comune europeo di localizzazione dei passeggeri. Dobbiamo fermare la diffusione delle varianti del virus e tenerci tutti al sicuro. Insieme, supereremo questa pandemia".