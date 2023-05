Michela Murgia, il messaggio social dopo il racconto della malattia

Colleghi, amici, follower e politici, persino quelli che non si riconoscono nelle sue idee - come la premier Giorgia Meloni - hanno mostrato il loro affetto a Michela Murgia dopo aver parlato della sua malattia.

Murgia è stata inondata di messaggi di solidarietà dopo aver comunicato, attraverso una intervista rilasciata al Corriere della Sera, di avere un carcinoma renale al quarto stadio e che le restano solo pochi mesi di vita.

La scrittrice e critica letteraria si è affidata ai social per ringraziare tutti coloro che le hanno rivolto un pensiero. Su Instagram, Murgia ha postato una foto che la ritrae sorridente abbracciata a un uomo, probabilmente il suo futuro marito. "Lo Stato" - ha spiegato nel dialogo con il giornalista Aldo Cazzullo - "alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni, ma non mi sto sposando solo per consentire a una persona di decidere per me. Amo e sono amata, i ruoli sono maschere che si assumono quando servono", presentando la sua decisione di convolare a nozze.

"Grazie per i vostri messaggi. Non ce la faccio a rispondere a tutt?, ma tutto ho letto e ricorderò. Grazie davvero", ha scritto sul social network.