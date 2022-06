Putin: "L'Occidente ha più di 200 testate nucleari: daremo gli Iskander alla Bielorussia"

La Russia invierà i missili Iskander in Bielorussia, nei prossimi mesi. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, durante l'incontro con l'omologo bielorusso Lukashenko: "Nei prossimi mesi consegneremo alla Bielorussia sistemi missilistici Iskander-M in grado di lanciare missili con testate nucleari - ha detto Putin - L'Occidente detiene 200 munizioni tattiche nucleari e 257 aerei sono stati preparati per il loro possibile utilizzo. Abbiamo la responsabilità di garantire la nostra sicurezza. Pertanto - ha proseguito il presidente russo - gli aerei bielorussi Su-25 possono essere aggiornati in Russia e può iniziare l'addestramento dell'equipaggio".

Il ruolo della Bielorussia in Ucraina

La guerra in Ucraina giunta al 122esimo giorno prosegue, soprattutto nel Donbass dove i russi stanno guadagnando lentamente terreno grazie all'uso massiccio dell'artiglieria. Ma oggi, media ucraini e fonti del governo hanno informato che ieri notte sono stati condotti diversi bombardamenti, sopratutto nel Nord del Paese. Secondo gli ucraini, gli attacchi sarebbero partiti dalla base aerea di Shaykovka, nella regione russa di Kaluga. Poi, dalle regioni di Kaluga e Smolensk e sono entrati nello spazio aereo della Bielorussia. Dopo il lancio dei missili sono tornati alla base aerea di Shaykovka.

Secondo Kiev, l'intenzione di Putin è di coinvolgere la Bielorussia nel conflitto: in particolare, i bombardieri russi avrebbero operato direttamente dal territorio della Bielorussia. Le esplosioni sono state avvertite in molte regioni, tra cui Kiev, Chernihiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Lviv, Kharkiv e altre regioni. Secondo quanto riferito, inoltre, circa 24 missili sarebbero stati lanciati nella regione di Zhytomir.

Cosa sono gli Iskander

Il missile Iskander è un’arma ad alta precisione con un raggio di tiro fino a 500 chilometri. La testata missilistica può distruggere quasi tutti i bersagli: posti di comando, colonne di equipaggiamento, sistemi di difesa aerea.

Gli Iskander hanno due tipi di missili: da crociera e balistici. Il primo vola a bassa quota, mentre il secondo vola nella stratosfera, si muove lungo una chiara traiettoria e sferra un colpo improvviso. Entrambi i missili colpiscono con grande precisione. Le coordinate del bersaglio provengono da varie fonti: dati da droni, satelliti e lavoro di intelligence. Tutte le informazioni sotto forma di codici e chiavi fluiscono al quartier generale della brigata missilistica e da qui, tramite comunicazione cablata, i dati vengono inviati al lanciatore per il lancio sugli obiettivi nemici appena identificati. Dopo ogni lancio, il complesso cambia posizione, quindi è difficile per il nemico capire da dove provenga l’attacco.