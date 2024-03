"X pubblicizza il gioco d'azzardo": scatta la multa da più di 1 milione

Ammonta ad un milione e 350 mila euro la multa imposta dall'Agcom (Autorità garante per le comunicazioni) a Twitter international unlimited company, la società che possiede "X" (l'ex Twitter). La sanzione deriva dalla violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 9 del cosiddetto "decreto dignità".

In particolare, Agcom ha riscontrato nove violazioni, una per singolo account contrassegnato dalla "spunta blu", che condividevano contenuti pubblicitari relativi a siti di gioco e scommessa con vincite in denaro.

Solo 7 dei 9 account incriminati sarebbero stati oscurati direttamente dalla piattaforma. L'Agcom ha quindi impartito un ordine di inibizione all’accesso per gli altri due account.

Non solo "X" nel mirino dell'Autorità

Quella impartita all'ex Twitter non è la prima sanzione applicata dall'Agcom per illeciti connessi al divieto di pubblicità online del gioco d’azzardo. Negli scorsi mesi sono state comminate due multe da 750 euro e 450mila euro a YouTube, una da 2 milioni e 250mila euro a Google, 900mila euro a Twitch e ben due sanzioni, rispettivamente da 5 milioni e 580mila euro e 750mila euro a Meta.