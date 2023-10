Multati per troppi straodinari durante il Covid: Mattarella e Calderone risolvono

Sanzioni per i tre primari del Policlinico di Bari multati per i troppi straordinari durante l'emergenza Covid e per non aver rispettato le norme sui riposi di medici e infermieri. Una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte di uno dei primari sanzionati, poi a poche ore di distanza, in mattinata, il colloquio tra il Capo dello Stato e il ministro del lavoro Marina Calderone che si era già attivata sul caso e ha riferito le azioni che stava attivando.

Mattarella si muove e chiama la Ministra

Una telefonata partita dal Quirinale dal capo dello Stato che è rimasto "colpito" dalla vicenda anche perché, viene spiegato, potrebbe non riguardare solo questo singolo caso, ma migliaia e migliaia di medici che hanno lavorato senza risparmiarsi durante il terribile periodo del Covid.

Il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, ringrazia Mattarella e Calderone e giudica la sospensione "segno di attenzione nei confronti dei professionisti, e di giusta valutazione del loro impegno quotidiano e dell'abnegazione dimostrata durante la pandemia". Dal canto suo il primario del pronto soccorso dell'ospedale, il secondo più grande del Sud, Vito Procacci, che ha inviato la lettera si sente "felice e grato. È una conferma - dice all'Aansa - della sensibilità delle istituzioni".

Pronto a offrire tutto il supporto "per trovare le soluzioni più idonee perché queste norme vengano rapidamente corrette, le sanzioni annullate e si ponga fine a questa paradossale vicenda" il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Norme, afferma Schillaci, giuste nei loro principi, ma, sottolinea il ministro "lo Stato non può sanzionare i propri medici e operatori sanitari dopo aver loro chiesto e ottenuto un impegno straordinario in un momento di eccezionale emergenza quale è stata la pandemia da Covid-19".

Nella lettera Procacci aveva evidenziato che la sua struttura durante il periodo Covid ha salvato "la vita a circa 8600 pazienti, di cui 1600 ventilati meccanicamente". Oggi il primario ringrazia. "Sono grato al Capo dello Stato che è un padre oltre che difensore della Costituzione". Ringraziamenti anche al ministro Calderone. Ma, mette in guardia: "Scontiamo pesantemente il peso di carichi assistenziali insostenibili con organici ridotti allo stremo. E nonostante tutto, spesso il nostro ruolo non è valorizzato e, a volte, offeso". "Siamo ridotti al lumicino, gli organici sono ridotti all'osso", anche oggi.