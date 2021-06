Le varianti del coronavirus cambiano nome e diventano "politicamente corrette"

Spesso le varianti del coronavirus vengono chiamate in base ai luoghi in cui vengono rilevate "il che è stigmatizzante e discriminatorio" secondo l'organizzazione mondiale della Sanità che ora utilizzerà le lettere dell'alfabeto greco

L'OMS ha deciso di rinominare le varianti da coronavirus utilizzando le lettere dell'alfabeto greco "più facili da pronunciare e da identificare" per i non addetti a i lavori. Con una tabella l'Organizzazione mondiale della sanità ha già classificato le varianti principali conosciute: "alpha" la britannica, "beta" la sudafricana e così via con le lettere dell'alfabeto.

Le etichette, ha precisato l'organizzazione, sono state scelte dopo un'ampia consultazione e una revisione di molti potenziali sistemi di denominazione. L'OMS "ha convocato un gruppo di esperti di partner provenienti da tutto il mondo per farlo, inclusi esperti che fanno parte dei sistemi di denominazione esistenti, esperti di nomenclatura e tassonomia dei virus, ricercatori e autorità nazionali".

Pertanto da ora in poi le varianti saranno denominate

la variante inglese di Sars-CoV-2 (B.1.1.7) è Alpa;

la sudafricana (B.1.351) da oggi è Beta;

la brasiliana (P.1) Gamma;

la sub-variante indiana (B.1.617.2) è Delta

Le nuove denominazioni "non sostituiscono i nomi scientifici esistenti (ad esempio quelli assegnati da GISAID, Nextstrain e Pango), che trasmettono importanti informazioni scientifiche e continueranno ad essere utilizzati nella ricerca".

Spiega l'OMS: "Sebbene abbiano i loro vantaggi, questi nomi scientifici possono essere difficili da pronunciare e ricordare e sono soggetti a false segnalazioni. Di conseguenza, le persone ricorrono spesso alle varianti di chiamata in base ai luoghi in cui vengono rilevate, il che è stigmatizzante e discriminatorio."

WHO label Pango

lineage GISAID clade/lineage Nextstrain

clade Earliest documented

samples Date of designation Alpha B.1.1.7 GRY (formerly GR/501Y.V1) 20I/S:501Y.V1 United Kingdom,

Sep-2020 18-Dec-2020 Beta B.1.351 GH/501Y.V2 20H/S:501Y.V2 South Africa,

May-2020 18-Dec-2020 Gamma P.1 GR/501Y.V3 20J/S:501Y.V3 Brazil,

Nov-2020 11-Jan-2021 Delta B.1.617.2 G/452R.V3 21A/S:478K India,

Oct-2020 VOI: 4-Apr-2021

VOC: 11-May-2021

La nuova variante del Vietnam

A far parlare - e preoccupare le autorità - è una nuova variante del coronavirus identitificata nel sudest asiatico. Il ministero della salute del Vietnam ha rilevato un ibrido di due ceppi altamente trasmissibili. "Una nuova variante del coronavirus con le caratteristiche delle varianti indiane e britanniche esistenti è stata rilevata in Vietnam per la prima volta", ha detto il ministro della Salute vietnamita Nguyen Thanh Long in una conferenza stampa nazionale.

Il paese del sud-est asiatico è stato considerato esemplare nel contenimento del virus grazie a una strategia aggressiva di screening precoce dei passeggeri negli aeroporti e a un rigoroso programma di quarantena e monitoraggio. Ma dalla fine di aprile, il Vietnam ha registrato un forte aumento dei casi di Covid-19. Quasi la metà delle sue 6.396 infezioni confermate è stata segnalata solo nell'ultimo mese, secondo i dati della Johns Hopkins University. Non è chiaro se la sospetta nuova variante sia alla base dell'improvviso aumento dei contagi. Se lo è, potrebbe suggerire che è più trasmissibile.

"La quarta ondata di Covid-19 in Vietnam ha incluso infezioni nelle zone industriali, molteplici fonti di infezione e la presenza di varie varianti del coronavirus. Si diffonderà molto rapidamente e sarà molto difficile da controllare", ha affermato il ministro della salute. L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il suo gruppo di lavoro sull'evoluzione del virus sta lavorando con i funzionari in Vietnam per confermare la possibile nuova variante del coronavirus dopo che è stato confermato che quattro persone sono state infettate da un sospetto nuovo ceppo.