Olimpiadi 2024 a rischio: Macron svela il "piano B" per la cerimonia di apertura

I timori per possibili attentati terroristici durante il più importante evento sportivo mondiale si addensano all'avvicinarsi dei prossimi giochi olimpici. La Francia è infatti in stato di massima allerta per la sicurezza in vista delle Olimpiadi 2024, per le quali si attendono milioni di visitatori da tutto il mondo. A rischio, in particolare, la cerimonia di apertura, prevista per il prossimo 26 luglio. Secondo il programma, questa dovrebbe tenersi sulla Senna, ma il presidente Emmanuel Macron ha ora ammesso la possibilità di rivedere i piani.

In dubbio la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi

"Abbiamo scenari alternativi e li stiamo preparando in parallelo" ha ammesso per la prima volta Macron durante un'intervista su Bfmtv e Rmc Sport. Fino a questo momento il presidente francese aveva rassicurato l'opinione pubblica negando una simile possibilità, ma sulla scia dell'escalation di tensione in Medio Oriente e considerate le recenti minacce dell'Isis verso la Champions League, Macron ha annunciato "un piano B" e anche "un piano C" per l'inaugurazione dei giochi.

La cerimonia di apertura, ha spiegato Macron, potrebbe essere "limitata al Trocadero" o anche allo "Stade de France". "Faremo un'analisi in tempo reale" dei rischi ha aggiunto Macron, spiegando che "le risorse dell'intelligence" saranno "mobilitate" e che verrà istituito un "perimetro di sicurezza con giorni di anticipo".

Per limitare i rischi per la sicurezza, il comitato organizzatore potrebbe anche decidere di accorciare il percorso della sfilata. "È in corso un'operazione per la sicurezza senza precedenti. La Francia non ha mai impiegato così tante risorse per la sicurezza prima d'ora. Ho fiducia nelle forze dell'ordine del nostro Paese per la sicurezza di questi Giochi", ha dichiarato Tony Estanguet, presidente del Comitato organizzatore di Parigi 2024.

L'inaugurazione ha già subito alcune limitazioni: inizialmente era prevista una cerimonia di apertura grandiosa, ma i rischi per la sicurezza hanno indotto il governo e gli organizzatori a ridimensionare la portata dell'evento riducendo il numero complessivo di spettatori. I turisti non avranno infatti accesso gratuito alla cerimonia di apertura e la partecipazione sarà unicamente su invito.

La fiamma olimpica verrà accesa domani, 16 aprile, nella città greca di Olimpia.