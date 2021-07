La "delta" colora di rosso l'Italia: due regioni a rischio restrizioni

La settimana scorsa solo quattro regioni erano in giallo, ora lo è quasi tutta la penisola. Secondo l'ultimo monitoraggio in 40 Province l’incidenza supera i 50 casi per 100.000 abitanti

Peggiora la situazione epidemiologica in Italia, misurata dall'Ecdc in base all'incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati. Nella mappa epidemiologica aggiornata oggi Sicilia e Sardegna passano in rosso, mentre gran parte del resto della Penisola è in giallo.

In verde restano solo Piemonte, Vale d'Aosta, Alto Adige Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. La settimana scorsa solo 4 regioni erano in giallo. La mappa dell'Ecdc viene usato da molti Paesi come bussola per le restrizioni di viaggio: pertanto a chi rientra da queste aree viene chiesto un tampone di controllo o il rispetto di un periodo di quarantena.

Guardando agli altri paesi europei la Spagna è quasi interamente rosso scuro, mentre sono in rosso la maggior parte delle regioni di Grecia e Francia.

La quarta ondata in Italia

Nella settimana tra il 21 e il 27 luglio si è registrato un incremento di nuovi casi rispetto alla settimana precedente pari al 64% (31.963 vs 19.390), così come siano aumentati i ricoveri con sintomi (+34,9%) anche in terapia intensiva (+14,5%) e purtroppo anche i decessi (+46,1%).

In tutte le Regioni - eccetto il Molise - si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi e in 40 Province l’incidenza supera i 50 casi per 100.000 abitanti, in tre addirittura si contano oltre 150 casi per 100.000 abitanti, ovvero Caltanissetta (272), Cagliari (257) e Ragusa (193).

Province che presentano più di 50 nuovi casi nell’ultima settimana

Regione Provincia Nuovi casi per 100.000 abitanti 21-27 luglio Calabria Reggio di Calabria 54 Emilia Romagna Bologna 60 Emilia Romagna Forlì-Cesena 57 Emilia Romagna Parma 62 Emilia Romagna Piacenza 97 Emilia Romagna Reggio nell'Emilia 82 Emilia Romagna Rimini 147 Lazio Latina 51 Lazio Roma 99 Lazio Viterbo 54 Liguria Imperia 72 Liguria La Spezia 51 Lombardia Cremona 54 Lombardia Mantova 54 Lombardia Varese 60 Sardegna Cagliari 257 Sardegna Oristano 86 Sardegna Sud Sardegna 103 Sicilia Agrigento 128 Sicilia Caltanissetta 272 Sicilia Enna 79 Sicilia Ragusa 193 Sicilia Siracusa 53 Sicilia Trapani 57 Toscana Arezzo 58 Toscana Firenze 95 Toscana Grosseto 70 Toscana Livorno 67 Toscana Lucca 118 Toscana Massa Carrara 59 Toscana Pisa 59 Toscana Pistoia 62 Toscana Prato 72 Toscana Siena 63 Umbria Perugia 70 Veneto Padova 67 Veneto Treviso 83 Veneto Venezia 70 Veneto Verona 138 Veneto Vicenza 52