Covid, vaccini e mascherine per evitare che l'onda diventi uno tsunami

Non sappiamo ancora cosa succederà questo inverno con il Covid, ma sappiamo bene che servono una serie di misure per evitare che l’onda autunnale diventi uno tsunami. "In tutti i Paesi europei l'onda monterà e dovremo evitare che diventi uno tsunami", ha dichiarato il professor Walter Ricciardi definendo l’inverno "un punto interrogativo".

"La situazione epidemiologica sta peggiorando perché c'è una parte molto grande di popolazione suscettibile e quindi vulnerabile alla malattia grave. Stiamo parlando di 7 milioni di persone che non si sono vaccinate e 14 milioni che non hanno avuto la quarta dose e che costituiscono quindi una platea molto vulnerabile ad un virus molto contagioso", ha dichiarato all'Ansa il docente di Igiene e sanità pubblica all'Università cattolica del Sacro Cuore Roma. Non c'è una sola soluzione per combattere il Covid ma "un insieme di soluzioni che vanno portate ancora avanti per cercare di evitare lo tsunami e per avere così un buon inverno".

Ricciardi: sì alle mascherine nei luoghi affollati

Il professor Ricciardi spinge soprattutto sulle "coperture vaccinali da aumentare perché sono molto basse". Poi, secondo l’esperto, "da un certo momento in poi vanno ripristinate alcune misure di sanità pubblica come le mascherine nei luoghi affollati, ad esempio nei trasporti, visto che in questo contesto sono dei moltiplicatori".

Bisogna intervenire anche a scuola, dove "va gestita meglio l’areazione", così come “vanno gestiti meglio gli antivirali perché vediamo che non vengono somministrati". Infine, il professor Ricciardi si schiera contro la circolazione degli asintomatici (come fanno altri Paesi), perché questo "è un motore della trasmissione". "Vanno però gestiti - ha concluso - le quarantene e gli isolamenti in maniera razionale".

Ricciardi: il mio ruolo finisce con il ministro Speranza

Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, ha poi dichiarato che il suo ruolo finisce con il ministro Speranza. "Sono a tutt'oggi un consigliere del ministro della Salute ma è chiaro che il nuovo governo avrà delle figure di riferimento che si sceglierà". Il professore ha invitato il nuovo governo a seguire le "stelle polari" della scienza nella gestione della pandemia “per il bene del Paese". "Bisogna seguire sempre l'evidenza scientifica e non farsi condizionare da altri interessi che non siano quelli dei cittadini".