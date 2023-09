In Sardegna i nuovi pastori arrivano dal Kirghizistan

È da sempre una delle attività tipiche dell'isola. Ma i tempi cambiano e anche la Sardegna si trova oggi a corto di pastori. Così per supplire la carenza di personale delle sue aziende di allevamento la Coldiretti regionale ha trovato un accordo per farne arrivare cento dal Kirghizistan. Un tentativo, spiega l'associazione, da un lato di sostenere un settore economico portante, dall'altro di combattere lo spopolamento dell'isola.

In passato la Sardegna aveva importato pastori dall'Albania e dalla Macedonia, ma lo sviluppo di questi due paesi hanno cambiato le carte in tavola. Così la scelta di puntare sull'ex Repubblica Sovietica, dove la pastorizia è da sempre, al pari che in Sardegna, una tradizione millenaria. La Coldiretti chiarisce che il primo progetto pilota coinvolgerà 60 pastori, con relative famiglie, che verranno ospitati nei comuni dove è più sentito il declino demografico.

La leva che spinge i pastori (e le loro famiglie) a spostarsi è sicuramente quella economica. Lo stipendio di un addetto alla pastorizia oscilla in Italia tra i 1000 e i 1400 euro netti, una cifra considerevole se paragonata con gli stipendi del paese asiatico.

Inoltre l'affinità culturale conta, come spiega direttore di Coldiretti. "Laggiù non solo l’allevamento di pecore è una tradizione secolare ma ha molte caratteristiche comuni con quella praticata in Sardegna. I pastori sono abituati a spostarsi sul territorio con il bestiame e per farlo si servono di cavalli, esattamente come avviene da noi dove l’allevamento delle pecore è strettamente connesso con quello dei cavalli" ha dichiarato Luca Saba al Corriere della Sera.

Una premessa fondamentale per permettere a uno dei settori di punta dell'agroalimentare italiano di continuare a prosperare.

Continua a leggere su Today.it...