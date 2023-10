In arrivo una nuova serie di scioperi e un black out nazionale dei mezzi pubblici

Un novembre caldissimo, almeno sul fronte sindacale: i termini della manovra finanziaria del governo sono duramente contestati dalle organizzazioni con Cgil e Uil che mettono in campo scioperi di otto ore dei lavoratori e manifestazioni su base territoriale e regionale articolati in più date: venerdì 17 novembre per le regioni del Centro, il 24 novembre per il Nord e 1 dicembre per il Sud. A questi si aggiungono la Sicilia il 20 novembre mentre la Sardegna dovrebbe scioperare il 27 novembre.

La mobilitazione è stata decisa dai due sindacati per sottolineare la necessità che il governo cambi la manovra giudicando sbagliati gli interventi e pericolose le politiche economiche e sociali.

I lavoratori dei trasporti e del pubblico impiego incroceranno le braccia in un'unica data, venerdì 17 novembre, su tutto il territorio nazionale. Pertanto per il 17 novembre si prevede un vero e proprio venerdì nero in cui non ci saranno solo i mezzi del trasporto pubblico a singhiozzo, ma sono previsti disservizi anche per le scuole, asili e gli sportelli di tutti gli uffici pubblici.

