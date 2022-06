Sciopero 8 giugno: i voli Ryanair, Volotea e EasyJet a rischio

Diverse organizzazioni sindacali hanno infatti proclamato degli scioperi del personale di alcune compagnie aeree. Domani, 8 giugno, sarà una giornata caldissima negli aeroporti. "Il personale di volo delle compagnie aeree EasyJet e Volotea incrocerà le braccia per 4 ore il prossimo 8 giugno". A dichiararlo è la Uiltrasporti che aggiunge: "i lavoratori di EasyJet protesteranno contro la compressione dei diritti culminata in licenziamenti ingiustificati, contro la mancanza di solidità operativa, a danno di passeggeri ed equipaggi e contro il totale degrado delle relazioni industriali.

Per quanto riguarda Volotea invece, continua la Uiltrasporti, "assistiamo ad una continua condotta antisindacale portata avanti dalla compagnia: Richieste inaccettabili di riduzioni del salario, promozioni ed upgrade economici a insindacabile giudizio della compagnia per esercitare di fatto un vero e proprio controllo sui propri dipendenti, a cui si aggiungono contestazioni disciplinari in contrasto con la normativa italiana. Sono queste alcune delle motivazioni che ci hanno indotto ad intraprendere una serie di scioperi a tutela dei lavoratori anche in un momento particolare rappresentato dalla stagione estiva". Le giornate di protesta, "saranno coordinate con i sindacati europei interessati per un'azione condivisa e concentrata a livello transnazionale. Ci auguriamo che le due compagnie accolgano le legittime richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, in caso contrario questa sarà solo la prima di una serie di azioni di protesta che renderanno 'calda' l'estate".

Sciopero aerei: i voli a rischio mercoledì 8 giugno

L’8 giugno si fermano inoltre i dipendenti di Ita Airways dalle 13 alle 17 e per 24 ore anche una parte del personale operativo negli aeroporti Sea di Milano Linate e Milano Malpensa. Il tutto si somma agli scioperi che riguardano alcune compagnie aeree (Easyjet dalle 13 alle 17; Volotea, Ryanair e Air Malta dalle 10 alle 14). Dalle 13 alle 17 fermo anche il personale Enav dell’aeroporto di Bologna. In un primo momento lo sciopero Enav doveva durare 24 ore ma poi la società ha informato le sindacali Ugl-Ta e Unica lo hanno ridotto a 12 ore, nella fascia oraria dalle 8 alle 20. Sottolineando che saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente. Nonostante lo stop, verrà assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero, così come i voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso, saranno garantiti tutti i voli charter da/per le isole autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.