Tutti gli scioperi dei trasporti a giugno

Non sarà un mese facile per viaggiatori e pendolari. Sono diversi gli scioperi che, per il mese di giugno, sono stati indetti da varie sigle e ufficializzati sul sito del ministero dei trasporti. Le giornate più difficili potrebbero essere l'8 giugno per chi deve volare e soprattutto il 17 giugno, con lo sciopero generale dei trasporti. Ecco le agitazioni previste, con le date e gli orari degli scioperi nel dettaglio.

Sciopero trasporti giugno 2022: gli orari e le date

Il primo sciopero del mese è nel settore degli elicotteri. Per 24 ore, dalle 8 del 3 alle 8 del 4 giugno, è stato indetto lo sciopero del personale della società Babcock Mcs Italia. Il 4 giugno si ferma per 4 ore, con varie modalità, il personale della società Start Romagna nelle provincie di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Agitazione nel settore ferroviario, invece, il 5 giugno. In questa data, dalle 9 alle 17, in Emilia-Romagna si ferma il personale viaggiante di Trenitalia, operativo sui treni regionali "Tper": coinvolti i dipendenti associati a diverse sigle sindacali. Nello stesso giorno, sciopera lo stesso personale anche nel Trentino Alto Adige: dalle 2 del 5 giugno fino all'una del 6.

E veniamo a lunedì 6 giugno, quando nel trasporto pubblico locale c'è lo stop per 24 ore con varie modalità per il personale della società Seta nei bacini di Modena, Reggio-Emilia e Piacenza. Mercoledì 8 giugno, invece, c'è uno sciopero che coinvolge il trasporto aereo e che, si teme, avrà ripercussioni su decolli e partenze in tutta Italia. Si fermano sia il personale Enav del compartimento di Milano per 24 ore, sia i dipendenti di Ita Airways dalle 13 alle 17. Stop per 24 ore anche per una fetta del personale operativo negli aeroporti Sea di Milano Linate e Milano Malpensa e di alcune compagnie aeree (Easyjet dalle 13 alle 17; Volotea, Ryanair e Air Malta dalle 10 alle 14). Dalle 13 alle 17 fermo anche il personale Enav dell'aeroporto di Bologna.

Lo sciopero dei trasporti del 17 giugno in tutta Italia

Il 16 giugno è previsto un altro sciopero nel trasporto pubblico locale: dalle 15 alle 19 si ferma il personale della società Sasa di Bolzano. Venerdì 17 giugno ci sarà lo sciopero generale dei trasporti. Stop di 24 ore per il settore aereo. Ferrovie ferme dalle 21 del 16 alle 21 del 17. Dalle 9 alle 17 si ferma anche il personale di Rfi dell'area di Milano. Stop per 24 ore anche per il trasporto pubblico locale, con modalità diverse in base a regioni e comuni. Si fermano anche i marittimi: per 24 ore stop ai collegamenti verso le isole. Dalle 22 del 16 alle 22 del 17 fermi anche i dipendenti della autostrade. Dalle 12 alle 16 si fermano anche gli addetti alle pulizie della Dussmann Service a Malpensa.

Il 18 giugno, invece, nel trasporto pubblico locale scioperano dalle 17.40 alle 21.40 i dipendenti della società Brescia trasporti. Per lo stesso giorno la Cgil ha indetto una manifestazione nazionale in piazza del Popolo a Roma dal titolo "Pace, lavoro, giustizia sociale, democrazia camminano insieme". E veniamo al 20 giugno, con quattro scioperi nel settore del trasporto pubblico locale. Dalle 16.30 alle 20.30 si ferma il personale della società Movibus di San Vittore Olona (Milano). Dalle 10 alle 14 si ferma il personale della società Amaco di Cosenza. Dalle 20.30 alle 00.30 stop per il personale dell'Atac di Roma. Per 24 ore, infine, si ferma il personale della società Busitalia-Sita Nord in Umbria.

Due agitazioni nel settore del trasporto pubblico locale sono previste anche per il 22 giugno. Dalle 8.30 alle 12.30 si ferma il personale della Stp (Società Trasporti Provinciale) di Bari. Per 24 ore, invece, si ferma il personale della società Autoguidovie nel bacino di Pavia. Il 24 giugno, infine, stop nel settore aereo: dalle 12 alle 16 si ferma il personale della società Gesac dell'aeroporto di Napoli-Capodichino.