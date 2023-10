Come funzionano i siti di scommesse illegali su cui puntano i calciatori

Un terremoto appena iniziato e che non finirà tanto presto. Anzi. Lo scandalo sulle scommesse illegali che ha travolto in primis il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli, adesso vede coinvolti anche altri due calciatori della Nazionale italiana, entrambi attualmente arruolati in squadre inglesi: Sandro Tonali, ex Milan ora al Newcastle, e Nicolò Zaniolo, ex Roma adesso all'Aston Villa (ma in prestito dal Galatasaray). I due sono stati sentiti dalle forze dell'ordine a Coverciano, su indicazione della Procura di Torino titolare dell'indagine, per poi abbandonare il ritiro azzurro.

Terremoto calcioscommesse

Mentre la Procura federale della Figc, dopo aver aperto una indagine su Fagioli, è in attesa dei documenti della Procura della Repubblica di Torino per poter eventualmente procedere e aprire una indagine sugli altri due giocatori coinvolti, il caso ha scoperchiato il "vaso di Pandora" sui siti di scommesse illegali. Un mercato parallelo a quello legale con un valore stimato di 18,5 miliardi di euro l'anno. "Abbiamo tutto preparatevi a rimanere scioccati", ha scritto sui social Fabrizio Corona, tra i primi a lanciare la "bomba" sull'indagine che ha poi coinvolto Fagioli, ma che presto potrebbe allargarsi ad altri nomi, noti e meno noti, tra cui un calciatore di seconda fascia della Juventus e altri di serie A - Alle ore 14 su dillingernews farò il quarto nome dello scandalo scommesse che sta colpendo il mondo del calcio, è un terremoto - ha svelato Corona -. Gioca nella Roma".

Il sistema di scommesse illegali

Ma come funziona questo sistema di scommesse parallelo? Sarebbero già tre le piattaforme illegali individuate dagli investigatori: proprio i dati delle transizioni saranno fondamentali per capire quali calciatori hanno scommesso, l'entità delle puntate e le relative partite. Come spiega Repubblica, esistono siti non riconosciuti in Italia che permettono di puntare sugli eventi sportivi, una piattaforma nascosta di scommesse illegali utilizzata principalmente per riciclare denaro "sporco". Scommettendo su partite "facili" o attraverso sistemi in grado di minimizzare le perdite, chi intende riciclare denaro riesce a "ripulirlo" con bassi rischi e senza essere tracciato. Proprio indagando su un sistema del genere che è nato il caso di Torino. Infatti, queste piattaforme consentono di scommettere anche a chi, per altre ragioni, non può farlo attraverso i sistemi legali, come ad esempio i calciatori.

Le indagini sui calciatori

A Fagioli la procura è arrivata quasi per caso, notando poi molte giocate per centinaia di migliaia di euro avvenute negli ultimi 18 mesi. Niente che possa far pensare ad una alterazione delle partite, Fagioli scommetteva su altri match, come un qualsiasi scommettitore. Un comportamento comunque vietato per i calciatori, per cui il Codice di giustizia sportiva della Figc vieta di scommettere sul calcio, anche su partite che non riguardano il proprio club. Fagioli ha poi ammesso tutto e si è autodenunciato, consegnando alle forze dell'ordine il suo cellulare. Proprio con le chat rinvenute nel telefono del centrocampista bianconero gli investigatori sono riusciti a risalire ad altri contatti, con cui gli scambi di messaggi sembrano inequivocabili, tra cui appunto Tonali e Zaniolo.

Cosa rischiano

Cosa rischiano i calciatori coinvolti? Nel caso di scommesse accertate "che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc, della Fifa e della Uefa", anche su siti autorizzati, sarebbe difficile per loro evitare una sanzione che potrebbe prevedere una squalifica, valida non solo nel calcio italiano, ma nel mondo, in base ai regolamenti di Uefa e Fifa. Questo anche se nella Federcalcio inglese (Fa), militando attualmente Zaniolo e Tonali in Premier League, le sanzioni previste sono minori rispetti all'Italia. Il nuovo terremoto è appena iniziato e potrebbe allargarsi già nelle prossime ore.

