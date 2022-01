Le Regioni con l'occupazione delle terapie intensive in calo

Il calo dei contagi registrato negli ultimi giorni può essere interpretato come uno dei segnali di frenata da parte della pandemia. L'impennata trainata dalla variante Omicron potrebbe essere terminata, anche se ancora è presto per festeggiare. Un altro dato incoraggiante arriva però dai dati Agenas, secondo cui ci sono 11 Regioni in cui cala l'occupazione delle terapie intensive da parte dei malati Covid. Il valore medio nazionale scende di un punto percentuale e si attesta al 16%, restano invece stabili al 30% i reparti non critici.

Terapie intensive in calo in 11 Regioni

In miglioramento nelle intensive ci sono Abruzzo (-2% ora al 20% di occupazione), Basilicata (-2% al 6%), Campania (-1% all'11%), Emilia Romagna (-1% al 16%), Liguria (-1% al 17%), Bolzano (-1% all'11%), Trento (-1% al 27%), Piemonte (-2% al 19%), Puglia (-1% al 12%), Toscana (-1% al 19%) e Veneto (-1% al 16%).

Salgono invece Calabria (+1% al 16%), Friuli-Venezia Giulia (+2% al 24%), Marche (+2 al 24%), Valle d'Aosta (+3% al 21%) e Umbria (+2% al 9%). Risultano stabili i ricoveri in area non critica, che in media si collocano al 30% delle occupazioni nel Paese.