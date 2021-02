Cos'è questa storia dei 27 milioni di vaccini trovati dal Veneto

Le regioni del nord sono pronte ad allearsi per comprare i farmaci anti-Covid, ma serve l'ok del governo. Intanto il presidente Zaia ha parlato di una trattativa per l'acquisto di "12 e 15 milioni di dosi, da due distinti intermediari" su cui sono in corso verifiche

Nel Regno Unito già 16 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Gli Stati Uniti viaggiano ad un ritmo impressionante con 53 milioni di dosi somministrate al 14 febbraio. L’obiettivo di Biden era quello di arrivare a 100 milioni nei primi 100 giorni di mandato, ma “con i progressi che stiamo facendo - ha spiegato su Twitter il presidente americano - ritengo che non solo centreremo l'obiettivo ma lo supereremo". Non parliamo di Israele dove il 30% della popolazione ha già ricevuto sia la prima che la seconda dose.

E l’Unione Europea? In Italia le dosi di vaccino somministrate sono appena 3 milioni, ma negli altri Paesi europei non va granché meglio. E mentre le settimane passano e i vaccini non arrivano, le carenze del piano studiato dall’Ue appaiono sempre più evidenti. E così, in attesa del farmaco monodose sviluppato da Johnson & Johnson (si parla di aprile), le regioni si stanno muovendo da sole. Il primo ad accelerare è stato il governatore del Veneto Luca Zaia che un paio di settimane fa ha annunciato di volersi muoversi in autonomia ma "nella legalità totale, rispettosi di tutte le leggi nazionali ed europee".

I 27 milioni di vaccini trovati dal Veneto e il confronto tra Zaia e Arcuri

Ieri sera lo stesso Zaia si è confrontato con il commissario Domenico Arcuri sulle forniture di vaccini anti-Covid individuate dal Veneto sul mercato. "Noi abbiamo chiesto che si faccia una verifica fino in fondo, è stato disponibile, ha chiesto i codici dei lotti per fare subito una verifica. Quindi ora Flor (direttore della sanità veneta, ndr) li sta chiedendo", spiega Zaia. Ad ogni modo, "Flor mi dice che nei contratti, che io non ho visto, c'è scritto che l'acquirente può anche attivare un controllo terzo.... Quindi totale trasparenza". Ma di quanti vaccini si parla? "Ventisette milioni di dosi, divisi in due blocchi di 12 e 15 milioni, da due distinti intermediari" ha precisato Zaia. "Una Regione, un Paese non si può girare dall'altra parte. Non abbiamo fatto questa operazione per far politica. Ci sono 5 milioni di veneti che, potenzialmente, potrebbero chiedere di essere vaccinati. Quindi li vogliamo per tutti".

Le Regioni possono comprare i vaccini da sole?

Certo che "se è vero che ci sono potenziali 27 milioni di dosi sul mercato, se le dessimo in maniera equa a tutto il Paese copriremmo qualche mese di campagna vaccinale...", ha proseguito Zaia chiarendo che si apra "una questione anche a livello europeo", perché il vincolo non sta in piedi di fronte alla necessità di vaccinare i cittadini. Al momento, ha infatti spiegato Zaia "lo Stato membro ha un vincolo contrattuale di non comprare fuori dall'ombrello europeo... Ma le Regioni no, loro sono legate all'autorizzazione nazionale e per questo noi abbiamo chiesto l'autorizzazione ad Aifa". Così la pensa anche Luigi Genesio Icardi, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e assessore regionale alla Sanità del Piemonte. "Al momento non c'è nessun divieto per l'acquisto dei vaccini da parte di una Regione. Se Zaia vuole può farlo. Devono però essere autorizzati dall'Ema e dall'Aifa. È già avvenuta la stessa cosa con le mascherine, quindi non vedo impedimenti".

Di recente il portavoce della Commissione Europea per la Salute, Stefan de Keersmaecker, ha spiegato che le Regioni, se vogliono, sono libere di acquistare vaccini anti-Covid purché questi non siano coperti dalla strategia dell'Ue. L'unica cosa che possiamo dire - ha affermato il portavoce - è che i vaccini che sono stati comperati o negoziati dalla squadra dei negoziatori, con la Commissione e gli Stati membri tutti coinvolti, sono parte del portafoglio e la strategia non permette negoziati paralleli. Questo è molto chiaro".

"Se invece - ha precisato - parliamo di vaccini che non sono coperti dalla strategia vaccinale, cioè comprati, manufatti o prodotti da società con cui non abbiamo accordi di acquisto anticipato, allora Stati o Regioni possono concludere contratti con tali sviluppatori lo possono fare: non c'è nulla nella strategia sui vaccini che lo impedisca. La principale domanda da farsi è se parliamo di vaccini coperti dalla strategia vaccinale oppure no".

Vaccini, la cordata delle regioni del nord. "Ma serve l'ok del governo"

Stando a ciò che dicono i governatori, serve però l’ok del governo nazionale. Anche la Lombardia è tra le Regioni che acquisterebbero i vaccini in autonomia. "Certo, ci siamo dati da fare, stiamo collaborando con Zaia, abbiamo i nostri collegamenti. Siamo fermi perché fino ad ora il Governo non autorizza gli acquisti da parte delle singole Regioni. Noi siamo rispettosi della legge e quindi aspettiamo l'autorizzazione", ha detto questa mattina il presidente della Regione, Attilio Fontana, a Mattino Cinque. Al perché non arrivi l'ok a livello centrale "non so rispondere. Immagino che l'Italia avendo aderito al piano Von Der Leyen e si è vincolata a non fare acquisti al di fuori da questo piano. Penso che sia questa la ragione", suggerisce Fontana, che non ritiene quello delle aste al rialzo un problema in questo momento: "L'asta comunque è in corso in altri Paesi, il principio è giusto ma il problema è che non ci sono le dosi". Al momento, "le dosi non sono sufficienti per una vaccinazione di massa".

Una strada, spiega l’agenzia Dire, potrebbe essere che le Regioni si uniscano e comprino insieme i due lotti di dosi di vaccino trovati dal Veneto, oppure il Veneto stesso potrebbe acquistare le dosi e poi distribuirle alle altre Regioni, tenendosi ovviamente quelle necessarie, un numero che non è cosi' immediato calcolare. "In Veneto si vaccineranno 3,5 milioni di persone..", ipotizza Zaia. E non è tutto. Secondo indiscrezioni di stampa il commissario Domenico Arcuri avrebbe detto che se una Regione acquista tot dosi di vaccino, queste gli vengono poi scalate dalla fornitura nazionale e sono redistribuite tra le altre Regioni. Questo potrebbe far pensare che il gioco non valga la candela, ma per Zaia il tempo è in questo momento la variabile fondamentale.

"Se io compro cinque milioni di dosi e mi arrivano domani mattina, e Roma mi scala cinque milioni di dosi che mi avrebbero dato fra sei-sette mesi, comunque ci ho guadagnato..”. "Ma perché non dormano sonni tranquilli aggiungo una cosa: coi schei... (con i soldi, ndr) devono pagare loro i vaccini...". Ad ogni modo Zaia ha chiarito che “se noi recuperiamo i vaccini e lo Stato ci toglie i vaccini nazionali, ce li deve pagare".

Non è chiaro con quali aziende farmaceutiche il Veneto sia entrato in contatto. Zaia ha però assicurato che il costo dei vaccini è in linea con quello di mercato. In realtà quello del prezzo è un falso problema. Secondo i calcoli di Report, l’Italia potrebbe spendere per i vaccini anti Covid 1,5miliardi di euro, la metà di quanti ne sono stati spesi per salvare Alitalia e un terzo di quelli stanziati per il programma cashback. Il nodo è semmai la disponibilità. Nonostante gli annunci di Zaia finora non c’è un contratto firmato né è chiaro di quali vaccini si sta parlando. Oltre al Veneto, tra le regioni che stanno provando a fare da sole ci sono Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Insomma, i governatori del nord sono pronti ad allearsi per vincere la guerra dei vaccini.

Il Lazio guarda già al vaccino Reithera

Nel Lazio invece si guarda più in là. "Da ciò che apprendiamo -ha fatto sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato -il vaccino Reithera potrebbe essere disponibile a settembre, nella modalità di 100 milioni di dosi". Prima di allora bisognerà arrangiarsi con quello che c’è. Il Lazio, ha spiegato D’Amato, può somministrare fino a 800mila dosi di vaccino anti Covid al mese, circa 30mila al giorno, ma "ora stiamo marciando tra le 7mila e le 9mila vaccinazioni al giorno" ha detto l’assessore. "Per fare girare la macchina organizzativa a pieno regime "servono le dosi di vaccino". Il cambio di passo è atteso con il via libera al vaccino Johnson and Johnson e l'estensione di quello di Astrazeneca fino ai 65 anni: "In presenza di queste due novità il piano vaccinale andrà riadattato, perché avremo due variabili importanti di cui possiamo prevedere un esito positivo".