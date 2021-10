Il vaccino anti Covid CureVac non arriverà mai: ritirato ancor prima di entrare in commercio

L'azienda farmaceutica CureVac ha ritirato la sua richiesta di approvazione da parte dell'Ema del suo vaccino contro il Covid-19. Lo rende noto l'Agenzia europea del farmaco che spiega come la società avrebbe ritirato la propria richiesta per "concentrare i propri sforzi su un diverso programma di sviluppo del vaccino anti Covid-19". L'Ema aveva ricevuto dati non clinici (di laboratorio) mentre i risultati dello studio principale avrebbero mostrato solo una modesta efficacia del vaccino negli adulti.

CureVac era considerata tra i 'cavalli' piu' promettenti nella corsa al vaccino e la casa farmaceutica tedesca il 6 luglio 2020 aveva ottenuto un prestito da 75 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti per lo sviluppo e produzione su larga scala di vaccini contro il coronavirus. Berlino si era assicurato una riserva da 20 milioni di dosi garantita dal memorandum firmato con l'azienda il 31 agosto 2020 mentre il 17 novembre 2020, la Commissione europea siglò un accordo preliminare di acquisto per conto di tutti gli Stati dell'Ue, per 225 milioni di dosi. Il contratto prevedeva anche l'opzione di richiedere fino a 180 milioni di dosi ulteriori.

Con la 'resa' di CureVac di fronte agli esperti dell'Ema, resta ora da capire se e come l'Ue cercherà di recuperare le risorse investite nel vaccino della casa farmaceutica tedesca. Il titolo del gruppo oggi ha perso in Borsa il 4,39% sul mercato tedesco e il 6,34% a Wall Street mentre avrebbe precisato di non dover pagare i 450 milioni ricevuti dall'Ue.