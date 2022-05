Vaiolo, arrivano vaccini e quarantena: la circolare del ministero della Salute

Mentre in Italia salgono a sei le persone (5 a Roma, 1 ad Arezzo) a cui è stata confermata una diagnosi di infezione da vaiolo delle scimmie, una circolare del ministero della Salute dispone di considerare la vaccinazione antivaoiolosa per i contatti a rischio e i sanitari. La circolare firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza contiene indicazioni su segnalazione, tracciamento dei contatti e gestione dei casi di monkeypox. In particolare viene consigliata la vaccinazione in alcuni casi:

operatori sanitari;

contatti a rischio.

I vaccini contro il vaiolo

In particolare, si legge, la vaccinazione post-esposizione (idealmente entro 4 giorni dall'esposizione) al virus del vaiolo delle scimmie "può essere presa in considerazione per contatti a rischio più elevato come gli operatori sanitari, compreso il personale di laboratorio, previa attenta valutazione dei rischi e dei benefici".

Antivirali per casi gravi

"L'adozione di contromisure di tipo medico farmacologico, inclusi specifici antivirali - si spiega - può essere presa in considerazione nell'ambito di protocolli di uso sperimentale o compassionevole, in particolare per coloro che presentano sintomi gravi o che possono essere a rischio di scarsi risultati, come le persone immunodepresse".

La quarantena

Nella circolare si legge anche come in specifici contesti ambientali ed epidemiologici, sulla base delle valutazioni delle autorità sanitarie, potrebbe essere richiesta l'applicazione di misure di quarantena.

Come sottolineano i centri europei per il controllo delle malattie le persone infette dovrebbero rimanere isolate fino alla caduta delle croste e in particolare dovrebbero evitare contatti ravvicinati con persone immunosoppresse e animali domestici. "I contatti stretti dei casi di vaiolo delle scimmie dovrebbero auto-monitorarsi per lo sviluppo dei sintomi per 21 giorni dopo l'ultima esposizione", sottolinea l'Ecdc.

Attenzione agli animali di famiglia

Il ministero della Salute avverte anche che un possibile contagio potrebbe coinvolgere gli animali di compagnia che vivono in casa con noi. Un rischio che gli esperti vorrebbero in tutti i modi debellare sul nascere per evitare che il virus diventi endemico tra gli animali.