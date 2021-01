Oggi l'ordinanza del ministero della Salute: in dieci sono candidate al cambio di colore. Ma per una questione di date potrebbero farcela in pochissime. Il testo del Dpcm e i conti sugli indici

Per una volta non è una questione di indici, ma di date. Eppure il rischio che molte regioni con numeri da zona gialla oggi rimangano in zona arancione dopo l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza rischia di far scoppiare un dramma politico visto che i governatori sono già sul piede di guerra e promettono ricorsi al Tar contro le decisioni del governo.

Perché Lombardia, Piemonte, Lazio e altre regioni rischiano di restare in zona arancione: cosa dicono l'ordinanza e il Dpcm

Con ordine. Oggi i giornali scrivono che in base ai parametri del #report 37 dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero nove o dieci regioni sperano nel cambio di colore nel sistema delle zone gialle, arancioni e rosse. Attualmente in zona arancione ci sono 14 regioni: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta; in zona rossa c'è la Sicilia con Bolzano. Per l'isola il passaggio in zona arancione dovrebbe essere una formalità, e così in rosso dovrebbe rimanere solo la provincia autonoma. La Puglia, l'Umbria, il Piemonte e la Valle d'Aosta non dovrebbero cambiare colore. La discussione invece è aperta su almeno nove regioni che hanno dati che le collocano in fascia gialla: Abruzzo (con Rt a 0,81 e rischio basso), Calabria, Emilia-Romagna (con Rt attorno a 0,7), Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lazio (Rt 0,73), Marche (Rt 0,88), Piemonte e Veneto (Rt 0,62). E a queste si aggiungono, per ragioni diverse, Sardegna e Lombardia. Ma non è assolutamente detto che queste regioni finiscano in zona gialla con l'ordinanza di Speranza. Perché prima c'è una questione di date da dirimere. Vediamo perché: il Dpcm 14 gennaio ribadisce i criteri per l'assegnazione delle zone. In particolare ci si riferisce di solito al comma 3 dell'articolo 2:

Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui all’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all’aggiornamento dell’ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione.

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dall’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di 14 giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

In base a questo principio, o meglio secondo una prima lettura, sembra che una regione che si trovi in zona arancione ci resti finché non abbia dati da zona gialla per due monitoraggi consecutivi. In base a questo Lazio, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Friuli, Abruzzo e Lombardia (che è passata in arancione dopo la zona rossa per errore) dovrebbero spostarsi di zona perché sono finite in arancione con l'ordinanza del 15 gennaio in vigore dal 17 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma c'è un però, che spiega oggi Repubblica:

La lettura del ministero, però, è diversa. E, soprattutto, è sempre la stessa da quando esiste il monitoraggio: ci vogliono tre settimane per tornare al giallo. Per Speranza e i suoi i 14 giorni decorrono dalla prima certificazione di uno stato inferiore a quello che ha portato alla ordinanza restrittiva. Cioè nel caso delle Regioni appena citate, dal 22. Per Emilia, Calabria e Veneto l’arancione è scattato l’8. Le prime due Regioni, però, il 15 avevano ancora numeri che la tenevano in quello scenario, quindi per loro il conto delle settimane in zona gialla inizia sempre il 22. Il Veneto invece potrebbe essere messo nella zona con meno restrizioni.

In base a questo ragionamento Puglia, Umbria e Sardegna sono entrate in arancione il 15 ma la settimana scorsa avevano ancora dati compatibili con quella zona e quindi dovrebbero restarci. Anche se altri, come l'agenzia di stampa Ansa, pronosticano che anche Emilia-Romagna e Calabria andranno in zona gialla insieme al Veneto.

L'ordinanza di Speranza e le regioni in zona gialla dal 31 gennaio

Finisce qui? Perché intanto, come riferiscono altri giornali, la questione è ancora in fase di discussione dalle parti del ministero della Salute. Il Corriere della Sera dà per sicuro soltanto il Veneto e annuncia la zona arancione per la Lombardia, il Piemonte, il Lazio e le altre. Che dovranno attendere un'altra settimana per il passaggio di zona. Ma c'è di più. Perché invece Il Mattino racconta un'altra storia che parte dall'accusa di aver preso una "decisione politica" per non far arrabbiare la Lombardia e poi però cita fonti del ministero che affermano che "le due settimane necessarie ad un territorio per conquistare la fascia inferiore di rischio scattano dal momento in cui, numeri allamano, viene stabilito che i parametri corrispondono a quelli della fascia con restrizioni più blande". E quindi per questo motivo il Lazio dovrebbe restare in zona arancione:

La Cabina di regia ha acquisito le valutazioni sui dati solo apartire dal 22 gennaio e quindi non tiene conto della prima settimana “di calo” dei dati. Per questo quindi, il Lazio come una buona fetta delle 8 Regioni sorelle (soprattutto Liguria e Piemonte, i cui governatori ieri pure si sono detti «fiduciosi» per il cambiodi fascia), dovrà attendere la valutazione di venerdì 5 febbraio, restando in zona arancione un’altra settimana.

Posto quindi che la Sicilia invece dovrebbe passare in arancione e Abruzzo, Calabria ed Emilia-Romagna oltre all'Emilia-Romagna hanno la possibilità di passare in giallo, per avere la certezza bisognerà attendere la valutazione odierna. Perché se per esempio alcune regioni non raggiungessero la doppia valutazione positiva tutti questi discorsi sarebbero inutili. Così come se i tecnici del ministero fornissero un'altra interpretazione sulla questione delle date potrebbe cambiare di nuovo tutto. Di certo c'è che se davvero alla fine dovessero vincere le ordinanze restrittive scoppierà una guerra politica tra ministero e Regioni.