Fresco e dissetante, il mojito analcolico è il cocktail perfetto da gustare in estate, magari in riva al mare, ed è l?ideale per gli astemi e per chi non può bere alcol, ma anche per chi desidera assaporare sena pensieri un drink ottimo e leggero.

Perfetto da gustare come aperitivo o in ogni momento della giornata, il mojito analcolico è molto semplice da preparare e, proprio come la ricetta originale, prevede che la menta venga pestata per sprigionare al meglio tutto il suo aroma.

Tutto ciò di cui avrete bisogno sono pochi ingredienti e del ghiaccio tritato: pronti ad iniziare?

La ricetta del mojito analcolico

Ingredienti per un bicchiere di mojito analcolico

50 ml succo di lime (circa 1 lime)

2 cucchiaini di zucchero di canna

1 rametto di menta

q.b. ghiaccio tritato

100 ml circa di acqua gassata o acqua tonica

100 ml circa di lemon soda

Per decorare il mojito analcolico

1 fetta lime

q.b. menta

Strumenti

1 Bicchiere tumbler alto oppure 1 Bicchiere da 30 cl circa

oppure 1 Bicchiere da 30 cl circa 1 Pestello oppure 1 Cucchiaio di legno

oppure 1 Cucchiaio di legno 1 tritaghiaccio oppure 1 Mixer

Come fare il mojito analcolico: preparazione

Per fare il mojito analcolico iniziate lavando con cura sia la menta che i lime, poiché entrambi verranno immersi nel cocktail.

Poi, tagliate il lime in quattro spicchi, mettete sul fondo del bicchiere lo zucchero di canna e aggiungete il succo di lime appena spremuto.

Mettete poi sempre sul fondo del bicchiere anche un paio degli spicchi di lime precedentemente spremuti e il rametto di menta.

A questo punto pestate con decisione la menta e gli spicchi di lime, così da sprigionare a fondo il loro aroma, impregnandoli con lo zucchero di canna. In alternativa, se non disponete di un pestello, potete utilizzare il manico di un cucchiaio di legno.

È arrivato il momento di occuparsi del ghiaccio tritato. Potete utilizzare un tritaghiaccio, un frullatore o un mixer, prestando però attenzione a non danneggiarli, o, in alternativa, mettere il ghiaccio all?interno di un canovaccio pulito e pestarlo con un pestacarne.

L?importante è tritare il ghiaccio grossolanamente, così da evitare che si sciolga subito.

Aggiungete il ghiaccio tritato nel bicchiere, poi procedete con l?acqua frizzante e la soda al limone in parti uguali (circa 100 ml di ognuna). Mescolate il tutto, guarnite il mojito analcolico con una fettina di lime e qualche fogliolina di menta et voilà, il vostro cocktail è pronto!